Uomini e Donne, Pinuccia e Alessandro lasciano senza parole: ecco cosa hanno fatto due dei grandi protagonisti del trono over.

Nell’ultima edizione di Uomini e Donne Alessandro e Pinuccia si sono sicuramente messi in mostra; i due, nella prima parte, hanno portato avanti una frequentazione, che poi però è naufragata.

Alessandro si è messo in evidenza per la sua eleganza e signorilità, col pubblico che lo ha amato sempre di più mese dopo mese e così anche i vari protagonisti del programma, da Ida Platano a Luca Salatino; Pinuccia invece ha avuto molte discussioni con Tina, che non si è risparmiata nel criticarla. Finito il dating show, i due continuano ad essere sotto i riflettori; ecco cosa hanno fatto di recente.

Uomini e Donne, Pinuccia e Alessandro lasciano senza parole: eccoli

Nel corso del programma abbiamo avuto modo di scoprire la grande passione di Alessandro per Vasco Rossi, un cantante che è l’idolo di milioni di fan ormai da decenni.

Per non farsi mancare nulla, Alessandro ha deciso di recarsi al recente concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari; il cavaliere aveva ricevuto l’invito col cavaliere nello scorso ottobre, durante una puntata di Uomini e Donne.

Ad Alessandro era stata data l’opportunità di scegliere una data nel corso del 2022, così come un accompagnatore; ai tempi il cavaliere aveva dichiarato che sarebbe andato con uno dei suo figli, facendoci tra l’altro rimanere male Pinuccia, ma ora a distanza di mesi ha cambiato idea.

Paparazzati da alcuni fan allo stadio (con le foto riportate da Gossip e TV), si è potuto vedere come Alessandro abbia optato un elegantissimo smoking per partecipare al concerto, mentre Pinuccia ha optato per un lungo vestito blu; a quanto pare quindi, nonostante le vicende degli ultimi mesi, i due stanno portando avanti la frequentazione, anche se si dovesse trattare solo di amicizia.

Sempre in amicizia, sul finire della scorsa edizione, Alessandro e Pinuccia hanno fatto un viaggio in Puglia, proprio per visitare la terra del cavaliere; tra i due nascerà la scintilla?