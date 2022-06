Michelle Hunziker: lato B da favola, come fa!

Michelle Hunziker, lato B da favola: ma come fa!? La conduttrice 45enne Svizzera sfoggia un corpo scolpito, davvero da urlo.

Dagli anni ’90 ad oggi, Michelle Hunziker è assoluta protagonista del nostro mondo dello spettacolo; la sua simpatia, il suo talento, il suo carisma, la sua umanità e la sua bellezza l’hanno resta una delle conduttrice più amate.

Indubbia, sin da quando giovanissima ha fatto l’esordio in tv, il suo fascino e la sua bellezza; oggi però, a 45 anni, la conduttrice svizzera continua ad incantare per il suo corpo scolpito.

Michelle Hunziker, lato B da favola al mare: tutti stupiti dal suo corpo marmoreo

Nell’ultimo periodo, la Hunziker è finita spesso al centro delle cronache di gossip ed è dunque una delle vip più seguite di questa estate; c’è grande curiosità da parte dei fan nel vedere come la conduttrice sta vivendo questa nuova fase della sua vita e, come al solito, non mancano mai di dimostrarle tanto affetto.

In questi giorni, pare proprio che Michelle si stia godendo alcune giornate di relax in Romagna, dove ha incantato sfoggiando un corpo da sogno in bikini; la Hunziker ha infatti postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti di un servizio fotografico realizzato da Pierpapo Ferreri (come leggiamo dal tag), lasciando tutti senza parole.

“Ci deve essere qualcosa di sacro nel sale…lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare… Oggi ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia! Evviva la Romagna sempre…” ha scritto la conduttrice nella didascalia del post, mentre nelle foto sfoggia una bellezza e una solarità infinite, insieme ad un lato b marmoreo da far invidia.

Tantissimi i mi piace al post della conduttrice svizzera, così come i commenti da parte dei fan; in tanti hanno espresso tutto il loro affetto e la loro ammirazione a Michelle, riempendola di complimenti.

Dopo Michelle Impossible di qualche mese fa, la conduttrice ora si gode del meritato riposo, per ripartire più in forma che mai nella prossima stagione televisiva; ovviamente, sempre da protagonista assoluta.