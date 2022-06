Drusilla, arriva la conferma che tutti attendevano: pare proprio ci sia una buona notizia per la Foer, ecco di cosa si tratta.

Sembra essere finalmente arrivata la conferma che tutti attendevano per Drusilla Foer. L’artista, dopo il successo avuto con Sanremo, ha aumentato di molto la sua popolarità, tanto che sempre più persone hanno cominciato ad amarla e a seguirla con affetto.

Per questo, la conferma che ora pare sia arrivata renderà sicuramente felici molte persone; ecco di cosa si tratta, la buona notizia in arrivo per la Foer in vista di settembre.

Drusilla, arriva la conferma che tutti attendevano: eccola

Dopo la brillante serata al fianco di Amadeus a Sanremo, la Foer è stata molto richiesta, anche se ha preferito comunque mantenere una certa calma e pacatezza. Negli ultimi mesi comunque ha avuto l’occasione di sperimentarsi alla conduzione dell‘Almanacco del giorno dopo su Rai 2.

Prima del TG2, Drusilla si è impegnata nell’affrontare alcune tematiche degne di nota, concordate con gli autori; le interpretazioni personali della Foer, con tutta la sua bravura, hanno aggiunto sicuramente un tocco di classe al programma, che pare sia stato molto apprezzato dal pubblico.

Per questo, come rivelato da TvBlog, pare che Drusilla tornerà anche nella prossima stagione televisiva; la Foer sta davvero convincendo tutti e dunque sarà confermata, visto anche l’imminente rilancio della seconda rete Rai.

Gli ascolti della scorsa stagione televisiva del programma si sono assestati intorno al 4,30 % di share, leggermente superiore a quanto si aspettassero i vertici Rai; anche gli ascolti hanno dunque dato ragione alla Foer, che si è guadagnata sul ‘campo’ la riconferma.

La fascia oraria di trasmissione dovrebbe rimanere la stessa anche per la stagione 2022-2023, anticipando quindi il TG2; la messa in onda della nuova edizione dovrebbe partire intorno a dicembre 2022, mentre l’autunno dovrebbe essere coperto dal nuovo game show Rai, The Box, con protagonista una misteriosa scatola al centro dello studio. Dopo l’esordio del nuovo programma, spazio ancora a Drusilla; non si esclude comunque che la Foer possa essere coinvolta anche in altri progetti.