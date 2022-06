Vediamo insieme come possiamo realizzare questo super veloce dolce che è perfetto per l’estate e buonissimo.

E’ sempre bello avere un qualcosa che possiamo offrire ai nostri ospiti una volta finito un bel pranzo o una cena, ma anche un qualcosa per noi di particolare, come un dolcetto sfizioso magari come merenda.

Ma con questo caldo difficilmente si ha voglia di accendere il forno, quindi noi oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che possiamo fare con il gelato e di conseguenza non sentiremo ulteriore caldo.

Palline gelato: pronte in 3 minuti con 3 ingredienti

Ci serviranno poi solamente pochissimi ingredienti, e con questi che vi indichiamo ci vengono circa 20 palline gelato, ovviamente in base a quanto le facciamo grandi:

per l’impasto occorrono:

mascarpone, 250 g

250 g farina di cocco, 100 g

100 g zucchero a velo, 40 g

a velo, 40 g aroma alla vaniglia, q.b.

per la copertura

farina di cocco, q.b.

q.b. cacao amaro in polvere, q.b.

amaro in polvere, q.b.

Iniziamo con la preparazione vera e propria e mettiamo su di una teglia la carta da forno, poi prendiamo il mascarpone, dove aggiungiamo lo zucchero in un contenitore capiente e lavoriamo con una spatola.

Una volta che sembra una crema possiamo aggiungere la vaniglia, oppure un po’ di rum o dell’arancio, insomma a vostra gusto personale, come sapete i nostri dolci sono sempre super personalizzabili.

Amalgamiamo per bene il tutto con le mani, che avremmo in precedenza inumidito e cerchiamo di fare delle palline che metteremo sulla nostra teglia, o vassoio e poi le poniamo in congelatore per 2 ore.

Una volta che sono belle fredde e sode mettiamo in un contenitore il cacao e nell’altro la farina di cocco, passeremo le nostre palline prima nel cacao e poi nel cocco, ecco che il nostro super dolce è pronto in pochissimo tempo e senza aver acceso il forno.

Ovviamente lasciamole in frigorifero per 15 minuti prima di mangiarle altrimenti vanno sempre conservate in congelatore, siamo assolutamente certi che andranno a ruba in pochissimo tempo.

Potete anche mettere gli zuccherini colorati, se ci sono bambini, oppure delle mandorle o del pistacchio, insomma usate tutto quello che avete in cucina e che vi piace, potete fare anche varie versioni in modo da avere la scusa per assaggiarle tutte che dite?

Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette divertenti e particolari che vi faranno rilassare ed assaggiare sempre cose nuove.