Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela non ci sarà più, viene sostituita

Che Dio ci aiuti 7, suor Angela addio lei prende il posto: ecco le novità per la nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1.

Le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti stanno entrando sempre più nel vivo; i nuovi episodi daranno vita alla settima stagione che, purtroppo per i fan, vedrà la progressiva uscita di scena della protagonista Elena Sofia Ricci.

L’attrice, come fatto da Terence Hill in Don Matteo, sarà presente nei primi episodi per poi lasciare il campo; chi prenderà il posto centrale di suor Angelica all’interno della fiction? Ecco le nuove indiscrezioni.

Che Dio ci aiuti 7, Suor Angela addio: ecco chi prende il suo posto

La fiction Rai si appresta ad una grande rivoluzione a livello della trama, con l’uscita di scena di suor Angela; gli impegni e le necessità di Elena Sofia Ricci impongono un cambiamento, dunque la produzione dovrà trovare un nuovo personaggio centrale su cui far ruotare le trame.

Stando a quanto riportato da Gossip e TV, chi dovrebbe raccogliere l’eredità di suor Angela è Azzurra Leonardi, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi; Azzura è cresciuta sotto l’ala protettiva di suor Angela e dunque è naturale che possa essere lei a prendere il suo posto centrale all’interno della fiction.

Il personaggio ha avuto una grande evoluzione: inizialmente viziata e presuntuosa, Azzurra si è trasformata in una mamma e compagnia amorevole per Guido; un tragico incidente ha però tolto la vita sia al personaggio di Lino Guanciale sia al piccolo Davide.

Ritrovatasi di nuovo sola dopo il tragico evento, Azzurra è tornata in convento avvicinandosi alla religione e sentendo addirittura la vocazione. Il personaggio della Chillemi è dunque destinato a prendere i voti, raccogliendo così in tutto e per tutto l’eredità di suor Angela; il passaggio di testimone darà nuova linfa alla trama e permetterà ad Elena Sofia Ricci di abbandonare la fiction nel migliore dei modi.

“Sono l’erede di suor Angela. Lei dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di suor Angela, farà i conti con sé stessa” sono state le parole della Chillemi al Corriere della Sera, in una recente intervista.