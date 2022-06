Che Dio ci aiuti, arriva l’attrice che non ti immagini: la prossima stagione si prospetta davvero ricchissima di novità, eccone una.

Le riprese della nuova stagione dell’amatissima serie televisiva stanno per partire e si prospettano davvero ricche di novità. Come sappiamo, i nuovi episodi saranno quelli che sanciranno l’addio di Elena Sofia Ricci alla fiction; come successo a don Matteo, anche suor Angela dovrebbe presenziare solo nei primi episodi per poi lasciare.

Anche per questo, il cast di Che Dio ci aiuti si prepara ad accogliere nel migliore dei modi nuove figure, pronte a portare nuovo brio; il nome nuovo che è uscito per la serie ha del sorprendente.

Che Dio ci aiuti, arriva l’attrice che non ti immagini: arriverà davvero lei?

Nel cast della serie ci sono già attrici di spicco come Francesca Chillemi, che ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo dopo aver vinto Miss Italia; proprio dal celebre concorso di bellezza potrebbe ora arrivare una nuova attrice.

Intervistata da Di Più TV, Zeudi Di Palma (vincintrice di Miss Italia 2021) ha rivelato infatti come abbia di recente fatto una serie di provini, con la speranza che il sogno di recitare possa diventare realtà.

“Ho fatto una serie di provini. Chissà se questo sogno si realizzerà” ha spiegato la modella, che potrebbe dunque essere la seconda Miss Italia ad entrare nel cast dell’amatissima fiction di Rai 1.

Nello specifico, la Di Palma ha anche raccontato del personaggio che le è stato chiesto di interpretare per i provini. “Ai provini mi è stato chiesto di interpretare una ragazza con una storia familiare devastante” ha spiegato, specificando che si tratta di un ruolo che prevede la padronanza dell’uso del dialetto, nonché un aspetto fisico impeccabile. Questo personaggio, nonostante le apparenze, nasconderà dentro un grandissimo dolore e parecchie fragilità.

Zeudi Di Palma sarà la nuova attrice della serie? D’altronde, la sua infanzia non è stata per nulla facile e in questo nuovo personaggio potrebbe davvero metterci tanto del suo.