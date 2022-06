Giulia De Lellis, è successo nuovamente: a quanto pare l’influencer, ex di Uomini e Donne, ha ancora una volta questo problema.

L’ultimo periodo, in ambito lavorativo, è stato sicuramente molto positivo per Giulia De Lellis, ormai affermata influencer e spesso coinvolta come testimonial e modella da vari brand del mondo della moda (come ad esempio Tezenis).

Anche la vita sentimentale pare andare a gonfie vele, anche se la stessa fortuna la De Lellis pare non averla sul versante salute; a quanto pare, come ha comunicato lei stessa sui social, le è successo di nuovo.

Giulia De Lellis, è successo nuovamente: ancora problemi per lei

La De Lellis, a quanto pare, è di nuovo alle prese col COVID-19. L’influencer ha passato il suo compleanno, lo scorso gennaio, in quarantena, ma il virus che ha già fatto così tanti danni in tutto il mondo non ha purtroppo ancora lasciato in pace la 26enne romana.

Con una nuova storia su Instagram, la De Lellis ha infatti rivelato di essere nuovamente positiva al virus; nell’immagine pubblicata, viene raffigurato un piatto con dei crostini, che ha quanto rivelato dalla stessa influencer è il suo primo pato dopo due giorni.

“Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva” spiega la De Lellis, aggiornando tutti i suoi tantissimi follower del suo nuovo stato di salute.

A quanto pare quindi, sebbene la variante del virus in circolo ora sembra essere meno aggressiva, questa nuova positività ha portato nuovamente dei sintomi a Giulia, che si è trovata di nuovo alle prese coi problemi legati al covid.

In ogni caso, il post lascia intuire come, fortunatamente, adesso l’influencer stia meglio; la speranza di tutti è che possa rimettersi presto in forma, dedicandosi al lavoro e godendosi le vacanze estive, anche in vista della nuova stagione televisiva dove potrebbe essere protagonista.