Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che non chiamerei nemmeno tale ma è veramente buonissima, dovete assolutamente provarla.

Come sempre le nostre ricette sono super veloci e semplici da realizzare ma dal risultato wow e quella di oggi non è da meno, stiamo parlando di qualcosa che prepariamo direttamente in tazza con il quale possiamo iniziare la giornata nel migliore dei modi possibili.

Oppure per una pausa caffè e chiacchiere con le amiche sul balcone di casa, o se siamo fortunati in giardino guardando la piscina, non male vero? Ma non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo cosa ci occorre.

Torta in tazza: velocissima e light, oltre che buonissima

La lista degli ingredienti questa volta è veramente ridotta, siamo solamente a 5, e poi, dato che in questo momento stiamo tutti attenti alla linea è anche light, perchè ha solamente 120 calorie.

Ecco la lista:

100 grammi di ricotta light

50 millilitri di latte scremato

due tuorli d’uovo

un cucchiaio di stevia o due cucchiai di zucchero normale

vaniglia

Con questi quantitativi possiamo fare due porzioni, quindi regoliamoci di conseguenza se abbiamo necessità di farne di più o solamente una, e la preparazione è veramente molto semplice.

Iniziamo a mettere i tuorli dentro ad un contenitore con lo zucchero e la vaniglia, poi utilizziamo la frusta a mano ed iniziamo a sbatterli, poi una volta finita questa operazione dove sono belli spumosi, passiamo alla successiva.

Prendiamo la ricotta insieme al latte e mettiamo tutto nel forno a microonde e poi uniamo il nostro composto di tuorli e zucchero, facendo in modo che tutto sia ben amalgamato, adesso mettiamo tutto in una tazza.

Dobbiamo poi metterla dentro ad un contenitore con dell’acqua, una sorta di bagnomaria in forno e lasciar cuocere a 160 gradi, con forno già caldo per circa 60 minuti, una volta trascorso questo tempo, lo mettiamo in frigorifero per un paio di ore.

Prima di servire ai nostri ospiti mettiamo in forno, solamente con la funziona grill per circa 4 minuti, o fino a quando non è bello dorato in superficie ed il nostro dolce è buonissimo e siamo certi che finirà in poco tempo.

Continuate a seguirci per avere sempre delle idee nuove per la cucina e allo stesso tempo molto veloci e pratiche per questa nostra vita sempre frenetica, anche con questo gran caldo!