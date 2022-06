Grande Fratello 7, arriva lui nel cast? Davvero incredibile: ecco i rumors sul nome nuovo per il reality show di Alfonso Signorini.

Solo qualche mese e il Grande Fratello Vip ripartirà di nuovo con la settima edizione; la prossima settimana si concluderà L’Isola dei Famosi, dopodiché i fan dovranno solamente aspettare settembre per vedere di nuovo un realty show su Canale 5.

Intanto, c’è sicuramente molta curiosità circa i nomi dei concorrenti; al momento non ci sono conferme, ma alcune voci parlano di un nome totalmente nuovo che lascerà sicuramente tutti scioccati, ecco di chi si tratta.

Grande Fratello 7: arriva lui nel cast? Incredibile

C’è ancora molto mistero intorno ai protagonisti della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma in molti sarebbero pronti ad entrare nella casa di Cinecittà.

Tra questi c’è anche Antonio Razzi, che da politico si è piano piano cimentato sempre di più nella carriera di personaggio televisivo; intervistato dal programma radiofonico di RTL 102.5 News Trends & Celebrities (condotto da Manila Nazzaro, Francesco Fradella e Francesco Ciannamea) Razzi si è detto prontissimo a partecipare al reality show.

“Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia” ha spiegato al programma radiofonico, rivelando poi un retroscena piuttosto particolare circa un provino dello scorso anno.

“Ai realiy show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla” ha rivelato Razzi. Che sia arrivato finalmente il momento di vederlo all’interno della casa?

Intanto, Biagio D’anelli si è candidato come opinionista; l’ex-gieffino, dopo aver rotto con Miriana Trevisan, pare volersi di nuovo mettere in gioco al reality show, questa volta però in una veste completamente diversa e inedita.

Anche sugli opinionisti c’è molto mistero, considerando come quasi certamente ci saranno volti nuovi rispetto ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli; nelle prossime settimane, di sicuro, avremo modo di saperne di più e di scoprire finalmente i volti della prossima edizione.