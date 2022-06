Vediamo insieme come possiamo realizzare questa incredibile bontà con la ricotta e allo stesso tempo super veloce.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che farà impazzire tutti, quindi sia grandi che piccini, perchè veramente speciale e che possiamo realizzare anche all’ultimo minuto, ci sono infatti ingredienti molto comuni che tutti noi abbiamo in casa.

Ma da cosa sono composti questi biscotti? Ecco che a brevissimo vi indichiamo la ricetta che poi potete sempre personalizzare con gocce di cioccolato, oppure pistacchio o altra frutta secca che voi amate.

Biscotti con la ricotta: facili e buonissimi

Quindi non perdiamo tempo, ecco cosa ci serve:

150 gr di farina

250 gr di ricotta

100 gr di farina di mandorle

6 gr di lievito in polvere per dolci

50 gr di zucchero a velo

100 gr di burro

zucchero a velo per decorare

1 fiala aroma di mandorle

Iniziamo con la preparazione vera e propria dove mettiamo all’interno sia la farina normale che quella di mandorle, e poi le amalgamiamo bene insieme prima di aggiungere il lievito e lo zucchero.

Mescoliamo nuovamente il tutto e poi uniamo il nostro burro freddo, la ricotta e l’amore di mandorle, e mescoliamo ancora, dobbiamo avere un panetto molto morbido e veramente modellabile.

In questo momento facciamo delle palline, se possibile tutte grandi uguali che andiamo ad adagiare sulla nostra teglia del forno che avremmo rivestito in precedenza con la carta da forno.

Mettiamo le nostre palline, mi raccomando ricordiamoci di mantenere un po’ di distanza perchè in forno possono lievitare, altrimenti verranno tutte attaccate l’una all’altra, ma prima di infornare mettiamo un po’ di zucchero a velo.

Adesso, quando il forno è caldo mettiamo dentro a 180 gradi per solamente 15 minuti, ovviamente controllate sempre in base al vostro forno la durata della cottura, si formeranno delle crepe sopra i nostri biscotti, è tutto normale.

Possiamo quindi sfornarli, dopo il tempo che vi abbiamo indicato e mettiamo nuovamente dello zucchero a velo sopra quando saranno freddi, adesso sono prontissimi per essere mangiati a colazione o a merenda, ma anche come coccola serale.

Conserviamoli dentro un contenitore ermetico per mantenere la loro freschezza e dureranno alcuni giorni, forse, da noi molto meno, sono andati letteralmente a ruba, come dicevamo nell’impasto potete aggiungere anche scaglie di cioccolato fondente, oppure pistacchio, o perchè no la scorsa del limone, insomma sbizzarritevi!