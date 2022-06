Chiara Nasti: la notizia sulla gravidanza lascia senza parole

Arriva la polemica sulle parole pronunciate sui social da Chiara Nasti in occasione della sua gravidanza. Ecco che cosa ha detto

Hanno suscitato numerose polemiche le parole pronunciate da Chiara Nasti sui social. In molti, infatti, hanno commentato le frasi della bella influencer che hanno provocato reazioni piuttosto discordanti, causano polemiche e un vero e proprio terremoto sulle parole della Nasti.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Chiara Nasti si è mostrata con il suo pancione per via della sua gravidanza. La donna è infatti la compagna di Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio. Ma le sue parole hanno scatenato molte polemiche. Ecco che cosa ha detto.

Polemiche per le parole di Chiara Nasti sulla gravidanza

Dopo aver mostrato una foto con il pancione sul suo profilo Instagram ufficiale, Chiara Nasti è finita al centro delle polemiche per alcune sue parole pronunciate sulla gravidanza. “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi – ha detto la Nasti – magari li metterò tutti insieme non so”.

Al centro delle polemiche è finita la risposta della Nasti ad un commento, a cui scritto che le donne incinta “svaccano”. Un’affermazione che ha provocato moltissime polemiche tra coloro che si sono sentiti offesi per le parole, forse un po’ troppo spinte, pronunciate dalla compagna di Mattia Zaccagni.

Sotto la foto con il pancione pubblicata dalla giovane influencer, infatti, un’utente aveva commentato mettendo in discussione le intenzioni della Nasti: “Lei non ha preso chili – ha scritto l’utente – Certo, certo. Cosa ci sarà di male a dire di aver preso chili per una cosa così bella?”.

A questo commento la Nasti ha risposto: “Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi – e poi la frase incriminata –Soltanto perché le stesse si svaccano…Io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

A queste parole è scattata la bufera social che ha attirato numerose polemiche contro le parole utilizzate, forse in maniera impropria, dalla Nasti. Tuttavia, molti hanno commentato congratulandosi con questo meraviglioso traguardo e augurandole una gravidanza serena e senza particolari problemi. Ma le polemiche, ad oggi, non si sono ancora placate del tutto.