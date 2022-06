Roberto Farnesi, potrebbe essere la seconda volta in poco tempo: una nuova bellissima notizia per l’attore protagonista de Il Paradiso delle Signore?

Da decenni ormai Roberto Farnesi è un volto popolare del piccolo schermo, avendo recitato in tantissime fiction di successo sia Rai che Mediaset; nell’ultimo periodo però, l’attore ha spopolato nei panni di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore, amatissima soap di Rai 1.

La carriera di Farneresi, 52enne, va a gonfie vele, ma lo stesso si può dire ad esempio della sua vita privata; a quanto pare, potrebbe essere la seconda volta in poco tempo per lui.

Roberto Farnesi, la seconda volta in poco tempo: notizia stupenda

Negli ultimi anni, l’attore toscano sembra aver proprio trovato la stabilità in amore al fianco della giovane Lucya, estranea al mondo dello spettacolo; i due, nel 2021, hanno avuto la loro prima figlia, Mia, ma a quanto pare la famiglia potrebbe presto allargarsi.

Stando a quanto riportato da Novella 2000 (e indicato dal sito Gossip e TV) la coppia vorrebbe presto avere un altro figlio, per suggellare ancora di più il loro amore e allargare appunto la famiglia; Farnesi ha sempre espresso pubblicamente la gioia immensa della paternità e, stando alle voci, vorrebbe alimentarla con un altro figlio.

Al momento non ci sono conferme su un’altra possibile gravidanza di Lucya o altro di simile, dunque potrebbe trattarsi solamente di un rumors; ciò che sembra certo invece è che la coppia è molto affiatata e dà tantissimo amore alla piccola Mia, per la quale Farnesi è un padre molto attento e premuroso.

Insieme a Lucya, sua compagna ormai da diverso tempo, l’attore sembra aver formato davvero una famiglia solida, che pare proprio non abbia bisogno del matrimonio per essere felice. Sembra infatti che i due non abbiano nessuna intenzione di sposarsi, nonostante più volte (anche pubblicamente sui social) abbiano proclamato il loro amore.

Farnesi diventerà di nuovo papà? In attesa, in caso, di saperne di più, lo rivedremo presto protagonista ne Il Paradiso delle Signore.