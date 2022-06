Il paradiso delle signore: la Venere si è sposata

Una delle Veneri più amate de’ Il paradiso delle signore è convolata a nozze pochi giorni fa. Vediamo insieme di chi si tratta.

Continua la trama de’ Il paradiso delle signore, fiction particolarmente amata da moltissimi telespettatori italiani. Nel corso delle stagioni, sono stati innumerevoli gli attori e i personaggi che hanno reso – a loro modo – speciale ogni singolo episodio. Tra amari addii ed immancabili conferme, tra i membri del cast sono nati amori ed amicizie destinati a durare nel tempo. A questo proposito, due ex Veneri si sono ritrovate nuovamente insieme per celebrare il matrimonio della bellissima Margherita Tiesi, interprete di Ines Rossetti.

In occasione dei fiori d’arancio dell’ex collega, anche Giusy Buscemi si è recata sul posto per festeggiare il lieto evento insieme all’amica. Le due si sono conosciute proprio sul set de’ Il paradiso delle signore, in particolare nel corso delle riprese per la seconda stagione. Successivamente, i loro personaggi hanno lasciato la fiction per potersi dedicare ad altri progetti.

Il paradiso delle signore: fiori d’arancio per la Venere

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l’amore” – si legge come didascalia al post – “Le grandi acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo”. Così Margherita Tiesi – ex Venere de’ Il paradiso delle signore – ha annunciato sui suoi social di essere convolata a nozze insieme al compagno di una vita Francesco Silella.

I due si sono sposati nella Chiesa Pieve di San Romolo, in Toscana a Gaville. Entrambi hanno deciso di sfoggiare dei look molto semplici: abito bianco classico per la Tiesi, il cui capo era adornato da fiori; invece per Silella un abito blu scuro. Come abbiamo anticipato, al matrimonio era presente anche la collega della Tiesi, Giusy Buscemi – con la quale l’attrice ha mantenuto un bellissimo rapporto anche al di fuori del set de’ Il paradiso delle signore.

Non vediamo l’ora di scoprire dove i neosposi hanno deciso di passare la tanto attesa luna di miele. Per la location delle nozze, la coppia ha preferito scegliere la Toscana, in quanto terra d’origine della stessa Margherita Tiesi.