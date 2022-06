Spazzatura, come eliminare il cattivo odore in estate: ecco come fare per contrastare questo sgradevole problema.

Tra le varie faccende domestiche che quotidianamente facciamo rientra anche quello di gestire i rifiuti del nostro appartamento; specie d’estate però, con le alte temperature, può risultare davvero sgradevole per via dei cattivi odori che si proliferano.

Ma come fare per risolvere il problema ed evitare che i rifiuti contaminino il nostro cestino e anche il resto dell’ambiente circostante? Ecco tre pratiche soluzioni contro il cattivo odore.

Spazzatura, come eliminare il cattivo odore in estate: ecco i rimedi

Stando a quanto riporta Rimedi in casa, ci sono diversi ‘trucchi’ che si possono attuare per evitare che il cattivo odore della spazzatura si diffonda e finisca per nausearci.

In primis, possiamo avvalerci dell’utilizzo del bicarbonato di sodio, sempre una buona soluzione quando si parla di igienizzare e disinfettare; dopo aver lavato i nostri cestini della spazzatura, possiamo cospargerli di bicarbonato di sodio sul fondo, con la polvere da cambiare circa una volta a settimana.

Il bicarbonato assorbirà i cattivi odori, ma a questo si possono aggiungere anche degli oli essenziali per profumare la pattumiera; le fragranze fresche sono consigliate, così che possano dare maggiormente l’idea di pulito.

Il secondo metodo per assorbire i cattivi odori implica l’utilizzo della lettiera per gatti, praticamente creata appositamente per questa funzione; anche qui, come col bicarbonato, possiamo posizionare della sabbia alla base del cestino, da cambiare circa una volta a settimana.

Infine, un ultimo ‘trucco’ da utilizzare per rimuovere i cattivi odori è quello di lavare la pattumiera con del succo di limone; non soltanto ha la capacità di igienizzare, ma con il suo aroma è capace di togliere il cattivo odore dando inoltre una profumazione molto più che gradevole.

Una volta ottenuto il succo di limone, possiamo versarlo all’interno della pattumiera (vuota) e lasciare che si asciughi; una volta fatto, possiamo posizionare il nuovo sacchetto, ripetendo l’operazione almeno una volta ogni settimana circa.