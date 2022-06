Paola Barale è irriconoscibile, eccola: l’attrice, showgirl e conduttrice si mostra sui social in questo modo, davvero incredibile.

Attrice, showgirl e conduttrice molto conosciuta negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, Paola Barale si è spesso fatta apprezzare in televisione e non solo, guadagnandosi l’affetto del pubblico.

Di recente, la Barale (che è nota per progetti come Buona Domenica, Grandi Magazzini e La sai l’ultima?) ha deciso di mostrarsi sui social destando la sorpresa di tutti i suoi followe; eccola.

Paola Barale è irriconoscibile: eccola sui social

Dei recenti scatti postati dalla Barale, ex-moglie di Gianni Sperti, sul suo profilo Instagram, hanno fatto preoccupare tutti quanti i suoi follower, che nonostante non sia protagonista in tv ormai da tempo continuano a seguirla con affetto.

Come si vede anche da un video condiviso sul suo profilo ufficiale, l’attrice e showgirl si è mostrata con degli occhiali da sole con una sorta di livido rosso sotto l’occhio sinistro, con tanto tra l’altro di insolita capigliatura mora.

Vedendola in questo modo, i fan della Barale si sono davvero preoccupati, anche se fortunatamente non c’era nulla da temere; faceva tutto parte di un trucco di scena a cui l’attrice si è dovuta sottoporre per la piece teatrale Se devi dire una bugia, dilla grossa, a cui prenderà parte nei panni di Susanna Rolandi, un ruolo già interpretato in precedenza da Gloria Guida e Anna Falchi.

La Barale dunque si trova impegnata attualmente con il teatro, col pubblico che aspetta con ansia di vederla di nuovo in televisione; proprio in merito alla sua carriera televisiva, in una intervista a Belve di qualche mese fa la showgirl ha parlato di un ‘veto’ che qualcuno le avrebbe messo.

Che nonostante quanto affermato da lei stessa, possa essere di nuovo chiamata per far parte di qualche programma televisivo, anche che sia magari solamente un reality show? Il pubblico continua a sperare e, intanto, a seguire sempre con affetto la conduttrice di Fossano.