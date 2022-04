Paola Barale e la confessione che lascia tutti senza parole: l’intervista sorprendente della conduttrice e showgirl piemontese.

Paola Barale torna di nuovo a parlare in tv. Dopo una brillante carriera come attrice, showgirl e conduttrice negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, la Barale si è allontanata progressivamente dal mondo dello spettacolo; una delle sue ultime apparizioni è infatti come guest star de L’Isola dei Famosi 12, nel 2017.

Ma cosa è successo alla carriera della Barale? In una nuova intervista televisiva, la conduttrice ha fatto una confessione che ha lasciato davvero tutti senza parole; ecco cosa ha detto.

Paola Barale e la confessione che lascia tutti senza parole: cosa ha detto

Di recente, l’ex-moglie di Gianni Sperti è tornata di nuovo a parlare in tv, ospite al programma di Francesca Fagnani Belve, in onda in seconda serata su Rai 2. La Barale è stata uno degli ultimi volti intervistati dalla Fagnani, che nel suo studio porta sempre grandi nomi con grandi storie da raccontare.

Non è stata da meno la conduttrice piemontese, che nel corso della sua intervista ha avuto modo di parlare della sua carriera in tv e di come, secondo lei, ci sia qualcuno che la ostacoli.

“Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco” spiega la Barale, quando la conduttrice di Belve le chiede che tipo di blocco ci sia nella sua carriera televisiva, che si è improvvisamente fermata.

La Fagnani ha cercato di carpire altre informazioni alla Barale, che però ha sviato e non ha aggiunto altro; sicuramente un peccato che la showgirl e conduttrice di Fossano, che ha iniziato la carriera quasi per caso (grazie alla sua somiglianza con Madonna) stia lontano dai riflettori, dopo che il pubblico l’ha tanto amata nel suo picco più alto.

Tra i maggiori programmi della Barale sicuramente molti insieme a Mediaset come Grandi Magazzini, Buona Domenica, La sai l’ultima? e Zelig. Riusciremo di nuovo a vedere Paola in tv, magari con un programma tutto suo? Con le nuove emittenti che stanno emergendo, non è poi così improbabile che qualcuno decida di affidarsi alla sua esperienza e al suo talento.