Matilda: è la figlia di un famosissimo personaggio televisivo!

Riuscite a riconoscere i caratteri del padre? La giovane Matilda è la sua fotocopia ed è già diventata una star della tv britannica.

Ha solo 20 anni eppure ha conquistato l’intera televisione britannica. Vi diamo qualche indizio: la sua più grande passione le è stata tramandata da suo padre, proprio come lui infatti, la giovane adolescente ha partecipato a diversi programmi di cucina, pubblicando addirittura un libro di ricette nel 2017. Bionda come lui, appassionata come lui, sarà anche schietta e temibile come lui? Avete capito di chi stiamo parlando?

Vi sveliamo il genitore misterioso di questa giovanissima chef di origini scozzesi, Matilda è nientepopodimeno che la figlia dell’iconico Gordon Ramsay, giudice spietato di Masterchef e uomo dal cuore d’oro nella vita reale. Il noto chef infatti, il quale è solito aggredire chiunque si mostri poco professionale e inadatto al campo culinario, è in realtà un pezzo di pane. Da poco infatti, Ramsay ha assunto un uomo affetto da nanismo, il quale era stato rifiutato da un college nel Worchestershire a causa della sua altezza. Ma non è finita qui: anni fa diventò virale il video che riprendeva Ramsay mentre – parlando con un giovane aspirante panettiere – prometteva che gli avrebbe pagato gli studi, per permettergli di perseguire il suo sogno. Insomma, la sua stessa grandezza sembra sia stata ereditata dalla figlia Matilda, meglio nota come Tilly.

Matilda Ramsay: tutto sulla piccola e talentuosa Tilly

La giovane Matilda fece la sua prima apparizione in tv a soli 4 anni, in occasione del programma The F Word, trasmissione in qui affiancò suo padre Gordon. Data la sua spigliatezza e versatilità, la piccola Ramsay decise di proseguire nella carriera della tv gastronomica: partecipò così a Masterchef Junior e successivamente a Hell’s Kitchen.

Dopo i primi successi, Matilda conquista addirittura un format tutto suo chiamato Le ricette di Matilda Ramsay. A quel punto, la giovane 20enne dovette affrontare le critiche degli haters, i quali la accusavano di essere raccomandata. Matilda così entrò nel club di “figli di…”, ma nonostante gli ostacoli e le prese di posizione da parte dei più scettici, la talentuosa chef dimostrò di possedere la stessa grinta del padre Gordon. Proprio grazie alla sua tenacia infatti, la più piccola dei figli Ramsay riuscì a pubblicare nel 2017 il suo primissimo libro di ricette Matilda & The Ramsay Bunch: Tilly’s Kichen Takeover.

Insomma, nonostante qualche difficoltà iniziale, Matilda Ramsay è riuscita ad andare avanti per la sua strada. Il percorso è ancora lungo data la giovane età, ma chi può dirlo: forse tra qualche anno, al posto di Gordon Ramsay, ci sarà Matilda a terrorizzare i futuri partecipanti di Masterchef e Hell’s Kitchen.