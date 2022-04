Brave and Beautiful: Korhan distrutto dalle sue parole

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della nostra soap tanto amata che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 8 aprile, abbiamo modo vi vedere un nuovo episodio per quanto riguarda Brave And Beautiful, dove le varie vicende stanno diventando sempre più complicate e contorte una con l’altra.

Ma cerchiamo di non perdere tempo e di capire come mai Korhan resta completamente senza parole da quello che le viene detto dalla donna e cosa succederà poi, ovvero se il suo matrimonio finirà, oppure no.

Korhan è distrutto, come può essere successo!

Iniziamo con il dire che Cesur ovviamente vuole fare giustizia per il padre Hasan cercando di annullare la forza di Tahsin, ed ha trovato una persona che lo può aiutare, ovvero Mihiriban che sembra essere decisa quanto lui.

Hanno tutti e due la stessa voglia, perchè la donna molti anni fa è stata letteralmente lasciata sull’altare perchè l’uomo si era innamorato di un’altra donna ed ha deciso di rivelare tutto in quel momento.

I due alleati, quindi, cerano di mettere ko, nuovamente, Korludag, chiedendo questa volta ai cittadini di comprare le azioni dell’azienda cercando quindi di togliere direttamente a lui e fargli perdere potere.

Per quanto riguarda Cahide, quando vede arrivare Hulya ovviamente ha paura e non capisce perchè si trovi li, la nuova di Tashin, ha paura della donna perchè non ha alcun tipo di scrupolo.

E’ capaci di fare qualsiasi cosa, anche di criminale se lo ritiene necessario, ed ecco che arriva, quindi, in modo molto preoccupato la confessione di Cahide alla donna, perchè non ha più bisogno di lei e del piccolo che porta in grembo, perchè adesso è veramente in dolce attesa.

Hulya, come era ovvio immaginare, è assolutamente furiosa perchè capisce che in questo modo non avrà alcun denaro di quello che le era stato promesso, e decide quindi di andare direttamente da Korhan.

Davanti all’uomo svela tutto ed ovviamente porta delle prove che non possono lasciare alcuna ombra di dubbio su quello che dice, il fratello di Suhan adesso conosce tutta la verità, la moglie lo ha ingannato!

Cahide cerca di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a fare questo gesto, e poi confessa che adesso è veramente in dolce attesa, ma Korhan, ovviamente cerca di allontanarla da lui, perchè è veramente furioso e disgustato.

Per capire come si svilupperanno le varie storie, non ci resta che attendere il prossimo appuntamento, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.