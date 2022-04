Questo alimento che potenzia la memoria e abbassa il diabete: qual è?

Un alimento strepitoso che aiuta ad abbassare il colesterolo, prevenire il diabete e rafforzare la memoria. Scopriamo insieme questo frutto miracoloso.

È conosciuto a tutti che per essere in ottima salute si dovrebbero consumare almeno cinque porzioni di verdura e frutta al giorno. Reintegrare le vitamine e i sali minerali di cui ha bisogno il nostro organismo è fondamentale, ecco perché questi alimenti sono preziosi e non vanno mai trascurati

Esiste però nello specifico un frutto buonissimo che si può mangiare con un solo cucchiaino, molto ricco di sali minerali, vitamine, calcio, ferro e tutti gli alleati per le nostre ossa. Di cosa stiamo parlando? Ecco di cosa si tratta.

La Pitaya un frutto miracoloso dalle mille proprietà

Il frutto è gustosissimo, la sua polpa molto morbida di colore bianco o fucsia è ricca di semini. Ecco perché è facile mangiarlo anche solo con un cucchiaino.

Come si può gustare questo frutto? Ci sono vari modi, ma il più comune consiste nel tagliare il frutto a metà e con l’aiuto di un coltello dividere la parte interna in otto parti, mangiando il tutto utilizzando oltre al cucchiaino anche la forchetta.

La parte da non mangiare è la buccia ma essendo talmente solida ci servirà come piatto naturale per mangiare quello che c’è all’interno.

Ma come si chiama ? Il frutto è conosciuto anche come dragon fruit ma tutti lo ricordano con il termine di pitaya, è un frutto ricco di vitamina A, fondamentale per la salute delle ossa e dei denti. Rafforza il sistema immunitario, con vitamina C, ferro, calcio e fosforo.

La pitaya ha un grande potere antiossidante contrastando l’invecchiamento e il decadimento del sistema immunitario. A questo si aggiunge il ruolo di agevolare la perdita di peso, potenziando la vista e la memoria.

Un ruolo importante della pitaya è di prevenire il diabete e il colesterolo, riduce infatti la quantità dei trigliceridi responsabili d’infarti e altre patologie pericolose.

La pitaya può essere affiancata ai dolci preparando delle ottime creme per guarnire le pietanze oppure dei freschi sorbetti.