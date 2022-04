Diamantificazione delle ceneri: che cos’è e come funziona

Hai mai sentito parlare della diamantificazione delle ceneri? Si tratta di un processo davvero incredibile. Scopriamo nel dettaglio che cos’è e come funziona.

Avete mai pensato di trasformare le ceneri di una persona cara venuta a mancare in diamanti? No non si tratta di uno scherzo, è un processo che esiste realmente e si chiama diamantificazione delle ceneri. Ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta e quanto costa.

Come dicevamo la diamantificazione delle ceneri è un processo che rende possibile trasformare in diamanti le ceneri un defunto. Non si tratta sicuramente della classica sepoltura, ma rimane comunque un metodo innovativo per portare sempre con se chi ormai non c’è più.

Nell’ultimo periodo sempre più persone decidono di ricorrere a questa pratica, ormai diffusa in tutto il mondo. In effetti consente di tenere in vita il ricordo di chi non è più tra noi e allo stesso modo è possibile portarlo sempre con noi.

Il metodo è molto semplice, grazie al processo di diamantificazione le ceneri del defunto vengono trasformate in un vero e proprio gioiello. Ma scopriamo più nel dettaglio come funziona.

Diamantificazione delle ceneri: ecco di cosa si tratta

Sicuramente la correlazione tra diamante e defunto ha una valenza prettamente simbolica, soprattutto considerando il fatto che il diamante è un minerale talmente resistente che è in grado di durare in eterno.

Quindi questa sorta di trasformazione oltre a valorizzare il ricordo del defunto è in grado di regalarci un ricordo che potrà durare per sempre.

Ma come funziona questo processo? Dopo che le ceneri sono state trasformate in diamanti è possibile utilizzarle come più si preferisce: anelli, collane, bracciali e orecchini. Tutto va in base alla preferenza di chi decide di fare questa scelta.

Ovviamente questo tipo di processo deve essere effettuato da professionisti, solo loro sono in grado di realizzare questi diamanti così preziosi per via del loro significato. Infatti chi fa questo tipo di lavoro utilizza laboratori specializzati ed equipaggiati di strumenti e macchinari sofisticati.

Questo processo è molto complicato, quindi se decidete di farlo affidatevi a professionisti del settore. Voi cosa ne pensate?