Bambini: la giusta altezza in base all’età

In base all’età ecco i parametri da considerare per la giusta altezza e peso nei bambini.

Per ogni genitore è importante che il proprio bambino cresca bene e sano, soprattutto che rispetti i criteri di peso e altezza. Ogni fase della sua vita è fondamentale dall‘infanzia fino alla pubertà.

Ci sono dei paramatri importanti da considerare come la nutrizione, la genetica, gli ormoni e l’ambiente che incidono molto sul peso e altezza del bambino. Da qui parte la salute del bambino.

Se si notano dei valori anomali che possono influenzare la salute del bambino e quindi quando è il caso di rivolgersi a un medico specialista.

Le varie fasi del bambino dall’infanzia alla pubertà

La fase prenatale è molto importante, il bambino si forma all’interno del feto materno. Il periodo dura nove mesi e si divide in tre trimestri importanti. Durante questi trimestri il feto si nutre tramite il cordone ombelicale che lo lega alla mamma.

Per far sì che il feto sia in salute la mamma deve condurre uno stile di vita sano. Mangiare di più ma senza esagerare per nutrire il feto. Evitare assolutamente di fumare, assumere droghe, mangiare cibi spazzatura e dannosi per il feto e praticare delle attività pericolose.

Con l’inizio della fase dell’infanzia e quindi con la nascita, il bambino subisce il cosiddetto calo fisiologico perdendo un 10% di peso rispetto al feto. Nel momento in cui il bambino esce dal grembo materno deve riadattarsi a un altro stile di vita, ma occorrono almeno due settimane per stabilizzarsi. Dopo questo periodo a mano a mano il bambino prende peso.

Durante il primo anno di vita il peso aumenta, mentre nel secondo anno si stabilizza. Alla fine dei due anni di vita un bambino sano di solito pesa tra i 25 e i 35 chili. Per quanto riguarda l‘altezza durante i primi due anni di vita il bambino crescerà in altezza in base alla sua genetica.

Dopo il primo anno un bambino cresce di 25 centimetri, dopo il secondo anno cresce tra gli 11 e 13 centimetri. Un bambino medio di due anni di solito è alto sugli 88 centimetri. Per le bambine invece l’altezza è di 86 centimetri.

Circa il peso i bambini e le bambine con un’età compresa tra i 2 e i 9 anni guadagnano circa 2kg all’anno fino all’inizio delle pubertà. Tra i 2 e i 4 anni i bambini aggiungono 7,5 centimetri alla loro altezza. Arrivando a 4-6 centimetri negli anni che si avvicinano alla pubertà.

La genetica, la dieta, lo stile di vita, la nutrizione sono elementi importanti da considerare circa il peso. Soprattutto prestare attenzione all’alimentazione in questa fase di vita dato che è fondamentale per meglio affrontare la pubertà. Ci deve essere una giusta proporzione tra altezza e peso.

La pubertà è una fase molto delicata per il bambino che cresce e anche per i genitori. In questa fase gli scatti di crescita rappresentano un quarto dell’altezza degli adulti. In questa fase le ragazze possono crescere in 24-36 mesi di 23-26 centimetri. Per i ragazzi la crescita si aggira sui 26-28 centimetri sempre per il periodo di 24-36 mesi.

L’altezza da adulto si raggiunge nelle ragazze all’ età di 15 anni per i ragazzi all’età di 16-17 anni. Circa il peso le ragazze guadagnano 16 chili mentre i ragazzi 20 chili. Ci deve sempre essere un’armonia tra altezza e peso.