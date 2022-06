Amici, lui sarà il nuvo prof di canto, wow! La prossima edizione del talent show di Canale 5 si preannuncia più scoppiettante che mai.

Amici 21 ha regalato come al solito grandi emozioni, facendo emergere diversi talenti e incoronando alla fine Luigi Strangis; passato un mese della fine dell’edizione però, sia i fan che la produzione sono già proiettati verso il futuro.

Stando alla nuova notizia riportata infatti, sembrerebbe sia già stato scelto un nuovo professore di canto per la prossima edizione, un nome che accende sicuramente l’entusiasmo del pubblico; ecco di chi si tratta.

Amici, lui sarà il nuvo prof di canto: la notizia, nome sorprendente

A quanto pare, sarebbero già iniziati i casting per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi e, dunque, la produzione pare voglia già definire anche l’assegnazione delle cattedre.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, la De Filippi sarebbe pronta al ‘colpaccio’ direttamente da X-Factor; pare infatti che Michele Bravi sia pronto per diventare un nuovo docente della scuola di Amici.

Il cantante romano, uscito dal talent show di Sky, è molto amato dal pubblico e pare sia già pronto a presenziare alle audizioni dei ragazzi; con la De Filippi ha poi un buonissimo rapporto, considerato come sia stata lei a richiamarlo in TV (per uno speciale di Amici) dopo un periodo difficile. Qualora davvero Bravi fosse il nuovo professore, i fan ne sarebbero entusiasti, così come sarebbero curiosi di sapere chi è destinato a lasciargli il posto.

Con Rudy Zerbi che sembra intoccabile, le indiziate a lasciare sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini; la seconda potrebbe anche insegnare danza ed è amata dal pubblico, ma potrebbe avere anche altri impegni e dunque abbandonare a malincuore, nonostante ami il talent show e sia amata sia dai ragazzi che dal pubblico.

Oppure, in alternativa, sarà la Pettinelli a lasciare? D’altro canto, anche Veronica Peparini potrebbe essere sostituita, con la squadra che abbiamo più volte visto al serale essere quindi sciolta completamente.