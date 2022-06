Amici, Carola Puddu parla del suo problema avuto durante l’adolescenza nella scuola: le parole della talentuosa ballerina in un’intervista.

Tra i grandi protagonisti di quest’edizione di Amici 21 c’è stata anche Carola Puddu, ballerina di danza classica allieva della Celentano; la ragazza non è riuscita ad arrivare in finale (come fatto invece dal suo compagno Michele) ma ha avuto la grande soddisfazione di essere stata scelta come Giulietta in una prossima importante produzione.

In una recente intervista col canale Lea Ballerina, dedicato appunto al mondo della danza, la Puddu ha confessato un problema avuto durante la sua adolescenza nella scuola di danza.

Amici, Carola Puddu parla del suo problema e del rapporto col suo corpo

Prima di sbarcare ad Amici, Carola ha studiato all’accademia dell’Opera di Parigi, una delle scuole più prestigiose in termini di danza; qui però, durante l’adolescenza, ha avuto un ‘problema’ riguardante il suo corpo, una questione che molto spesso le ballerine devono purtroppo affrontare.

“Per una questione ormonale presi due taglie di seno in più. Avevo un’insegnante che mi diceva che erano antiestetiche, che si vedevano solo quelle quando ballavo e che addirittura avrei dovuto fare un intervento per diminuirle. […] Sono state critiche di cui non parlavo, il mio seno è stato il mio grande complesso per molti anni“ è stata la confessione di Carola, quando la Youtuber le ha chiesto se avesse mai ricevuto critiche e pressioni sul suo corpo.

L’ex-allieva ha anche parlato di un infortunio al ginocchio, uno strappo al tendine della rotula, proprio prima del concorso per il diploma. “Sono stata ferma sette mesi, […] ho perso un annetto” ha spiegato Carola, che ha molto sofferto a causa di quest’infortunio e ha spesso avuto paura di infortunarsi di nuovo.

Dopo l’esperienza ad Amici, anche grazie alla guida severa ma sapiente di Alessandra Celentano, Carola (nonostante non sia sbocciato l’amore con Luigi, vincitore dell’edizione del talent) ha sicuramente maggiore consapevolezza come donna e come ballerina; una brillante carriera sembra attenderla, a partire proprio dal ruolo di Giulietta che le hanno offerto in concomitanza con la sua eliminazione.