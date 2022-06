Che Dio ci aiuti, arriva la conferma che nessuno voleva sentire per la settima stagione e non solo: ecco di cosa si tratta.

C’è già grandissima attesa per rivedere in onda su Rai 1 l’amata fiction con Elena Sofia Ricci, che nel corso di questi anni ha spopolato tra tutti gli spettatori totalizzando la bellezza di sei stagioni.

Ovviamente, visto il successo, anche per il prossimo anno è prevista una nuova stagione, la settimana, ma a quanto pare mentre sono in corso le riprese è arrivata una conferma che nessuno voleva sentire; di cosa si tratta?

Che Dio ci aiuti: arriva la conferma che nessuno voleva sentire

Nel corso di questi ultimi mesi, si sono rincorse le voci su un possibile addio di Elena Sofia Ricci, considerati gli innumerevoli impegni dell’attrice; alla fine, suor Angela è riuscita comunque a tornare per questa settima stagione, ma con molta probabilità sarà l’ultima.

Stando ad una nuova intervista concessa a La Repubblica (come riportato da Gossip e TV) la Ricci dovrebbe girare solamente i primi episodi della nuova stagione, per poi uscire di scena come fatto da Terence Hill in Don Matteo.

Ma se nell’altra fiction Rai è subentrato Raoul Bova interpretando don Massimo, chi prenderà il posto di suor Angela nel convento? A quanto pare spetterà proprio all’Azzurra di Francesca Chillemi, un’attrice che stagione dopo stagione è cresciuta sempre di più (insieme al suo personaggio).

La Ricci pare non amare le lunghe serialità e così, nonostante quanto sia affezionata al ruolo, alla fine lo lascerà, facendo sicuramente dispiacere il pubblico che anche in questa fiction l’ha amata alla follia.

“Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia. Con i bambini è diverso. Però mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me, la persona che sono, non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, ho fatto un buon lavoro” spiega lei nell’intervista. A questo punto, non ci resta che attendere i nuovi episodi e assistere, in caso, all’addio a suor Angela.