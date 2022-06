Soldi: come risparmiare veramente tutti i mesi

Ecco come puoi elaborare un piano strategico che ti permette di risparmiare soldi davvero tutti i mesi dell’anno

In questo momento di grandissima difficoltà socioeconomica, è sempre più urgete intervenire per preservare i nostri risparmi e, soprattutto, la nostra salute. A causa della difficile situazione post pandemica e geopolitica, infatti, il costo della vita ha subito un drastico aumento, impoverendo milioni di famiglie italiane.

Sono in moltissimi, infatti, ad essere in difficoltà anche nel momento in cui si fa la spesa e in tanti vorrebbero trovare un metodo per spendere meno. Se, infatti, vuoi attuare una strategia che ti aiuti in questo scopo, ti mostriamo alcuni trucchi che ti permetteranno di risparmiare soldi durante tutti i mesi dell’anno. Ecco come fare.

Ecco come risparmiare durante tutti i mesi dell’anno

Se il vostro intento è quello di evitare di spendere troppo per mettere da parte dei soldi per una vacanza, o più semplicemente per proteggere il tuo denaro, ecco alcuni trucchi che vi permettono di risparmiare durante tutti i mesi dell’anno:

Pulire il filtro dell’auto

Pulire con regolarità il filtro dell’auto è un ottimo modo per ridurre le spese del 7%, in quanto vi sarebbe un risparmio considerevole sul carburante. Se utilizzate spesso l’auto, quindi, potreste optare per questo trucco in modo da risparmiare considerevolmente;

Utilizzate i libri in questo modo

Se siete degli amanti della lettura e vi piace acquistare e avere con voi molti libri o siete appassionati di CD o DVD, potete evitare di acquistare solo prodotti nuovi. Optate, infatti, per lo scambio di libri e materiale audiovisivo, in modo da risparmiare spese inutili;

Shopping

Fare acquisti può essere necessario quando avete bisogno di qualcosa di importante, ma a volte risulta essere una vera e propria valvola di sfogo. Cercate di evitare di fare acquisti in modo compulsivo: fare continuamente shopping, infatti, è un’abitudine sbagliata anche per le vostre tasche;

Frutta e verdura

Un altro metodo molto utile per risparmiare è quello che prevede di acquistare frutta e verdura al mercato. Se evitate l’acquisto di questi prodotti al supermercato, infatti, potreste riuscire a risparmiare almeno il 30% del costo, in quanto andreste a comprare una maggior quantità di prodotto ad un prezzo minore.