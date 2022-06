Uomini e Donne, addio alla dama? Da non credere la voce ch sta prendendo piede, davvero non ci sarà più prossimamente?

Con le scelte dei due tronisti e in concomitanza col ponte del 2 giugno, Uomini e Donne ha salutato tutti gli spettatori, entrando in pausa estiva; il dating show di Maria De Filippi tornerà ovviamente a settembre, pronto a formare nuove coppie.

Oltre ai nuovi tronisti, avremo modo di rivedere molti volti noti del parterre, sia maschile che femminile; salvo colpi di scena clamorosi Ida Platano sarà ancora protagonista, ma al contrario una storica dama potrebbe salutare. Ecco la voce a riguardo, da non credere; ci sarà oppure è addio?

Uomini e Donne, addio alla dama? Da non credere la voce

Quest’anno la grande protagonista è stata sicuramente Ida Platano, secondo molti destinata a prendere il posto di Gemma all’interno del programma; proprio la dama torinese infatti è passata spesso in secondo piano e, tranne nella prima parte del dating show, ha avuto davvero poco spazio.

Anche Tina ha spesso e volentieri rinunciato ad infierire sulla sua storica ‘rivale’, preferendo concentrarsi proprio su Ida e soprattutto su Pinuccia; per la Galgani, oltre che pochi corteggiatori, sembra ora esserci anche poco spazio.

Per questo, stando ad alcune voci, la dama potrebbe uscire di scena dal dating show; secondo molti, il tempo di Gemma al programma sarebbe finito. A smentire quest’ipotesi è però Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip; secondo lui, la Galgani sarà ancora presente nel parterre di Canale 5, come succede ormai da diversi anni a questa parte.

“Nessun abbandono e ritirata per Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte di UeD nella prossima edizione! #news” si legge sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover.

La Galgani ci sarà, oppure ques’testate troverà l’amore e sarà felice di non partecipare più al programma? In ogni caso, lei spera che il prossimo anno sia quello del riscatto, non soltanto a livello di visibilità ma anche e soprattutto a livello sentimentale.