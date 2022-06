Uomini e Donne, brutto incidente per la dama: ecco cosa le è successo ora che il dating show di Canale 5 è in pausa estiva.

La scorsa settimana Uomini e Donne ha detto di nuovo arrivederci al pubblico di Canale 5, rinnovando l’appuntamento per il prossimo settembre; di certo però, i fan non abbandoneranno dame e cavalieri durante quest’estate.

Chi è seguitissima è anche lei, una vecchia conoscenza del programma lontano però da qualche tempo dai riflettori; di recente, ha purtroppo raccontato sui social l’esperienza con un incidente, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, brutto incidente per la dama: il racconto affidato ai social

Nonostante sia lontana dal parterre femminile di Uomini e Donne da un po’, il pubblico non ha di certo dimenticato Valentina Autiero, ex-dama molto seguita sui social.

Negli scorsi mesi, è finita al centro dell’attenzione per la sua situazione lavorativa, ma ora a quanto pare purtroppo ha raccontato direttamente sul suo profilo Instagram di un brutto incidente in cui è stata coinvolta.

Come riporta Gossip e TV, nelle scorse ore l’Autiero ha pubblicato delle foto di un incidente stradale, non dando però dettagli in particolare su quanto successo; recatasi in ospedale per dei controlli, l’ex-dama ha poi deciso di tornare a casa per la notte.

Fortunatamente, sembrano non esserci problemi gravi per l’Autiero, che dovrà tenere una fasciatura (sicuramente meno invasiva del collare) e dovrà stare a riposo; per il momento quindi, sospeso l’esercizio fisico in palestra.

Nelle storie più recenti del suo profilo Instagram, Valentina ha condiviso (oltre a del materiale per il suo lavoro) i messaggi di sostegno che le sono arrivate per questo incidente; inoltre, ha fatto vedere come a tenerle compagnia ci sia anche il suo bellissimo cagnolino.

In attesa di vedere l’Autiero di nuovo in forma smagliante, come sempre, molto fan sono curiosi di capire se già dalla prossima edizione del dating show ci sarà spazio per un suo ritorno, considerando anche la nuova entrata in scena di Riccardo Guarnieri.