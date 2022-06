WhatsApp: come nascondere la foto del profilo a chi non vuoi

Esistono dei trucchi che ti permettono di nascondere la foto del profilo di WhatsApp a chi non vuoi. Ecco come fare

Gli smartphone sono diventati ormai un dispositivo che utilizziamo quotidianamente. Rappresentano, infatti, un ottimo strumento per soddisfare alcune necessità, come la comunicazione interpersonale, ma negli hanno ricoperto anche il ruolo di svago e divertimento.

Preponderante è l’utilizzo di quella che oggi viene chiamata “messaggistica istantanea”, grazie all’utilizzo di applicazioni come WhatsApp. Tuttavia, spesso questo servizio può portare a problemi indesiderati che richiedono un intervento: ecco quindi come nascondere la foto del profilo di WhatsApp a chi non vuoi.

Come nascondere la foto del profilo di WhatsApp

Con il passare degli anni, la comunicazione istantanea è diventata ormai normalità. Questo è stato possibile grazie all’affermazione degli smartphone e, inoltre, all’arrivo di applicazioni di messaggistica istantanea come ad esempio WhatsApp. Ad oggi, è certamente l’applicazione più utilizzata per inviare messaggi ed è anche una di quelle che permette le maggiori funzionalità.

Tuttavia, anche un’applicazione molto evoluta ed efficiente potrebbe creare alcuni problemi a coloro che la utilizzano. Uno dei maggiori elementi “di debolezza” riguarda certamente la tutela della privacy, non sempre facile da attuare. Non è affatto raro, quindi, avere intenzione di voler nascondere informazioni a chi non conosciamo. Ecco, quindi, come nascondere la foto del profilo di WhatsApp.

Prendersi cura della nostra privacy è infatti fondamentale per evitare problemi di varia natura. In questo senso, l’applicazione di WhatsApp ci permette di regolare le impostazioni relative alla pubblicità di alcune nostre informazioni, tra cui l’immagine che mettiamo come profilo.

Per nascondere la foto del profilo di WhatsApp, quindi, è necessario seguire uno specifico passaggio. Aprite l’applicazione e cliccate sui tre punti, normalmente in alto a destra. Successivamente, pigiate su “impostazioni”, che permetterà l’apertura del menu con le varie opzioni.

Andate su “account” e cliccate sulla prima voce della finestra aperta: privacy. Successivamente, cliccate sull’opzione immagini del profilo e scegliete tra le varie opzioni proposte: “tutti”, “i miei contatti”, “i miei contatti eccetto”, “nessuno”.

Cliccando su “tutti” permetterete ad ogni utente di vedere la vostra immagine profilo. Flaggando, invece, su “i miei contatti”, potranno vedere la foto profilo solo quelli che avete in rubrica, mentre se cliccate su “i miei contatti eccetto” avrete la possibilità di scegliere chi non potrà vedere la foto. Infine, cliccando su “nessuno”, farete in modo che nessuno, appunto, potrà visualizzare la vostra foto.