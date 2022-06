Barbara D’Urso, è arrivata la conferma che tutti aspettavano: le nuove voci sulla conduttrice questa volta fanno sorridere i fan.

Questa stagione televisiva è stata piuttosto particolare per Barbara D’Urso, che si è vista togliere parecchio spazio da parte di Mediaset; nonostante questo, è rimasta un punto fermo del palinsesto di Canale 5 col suo Pomeriggio Cinque e poi, più di recente, si è rimessa in gioco su Italia 1 alla guida de La Pupa e il Secchione Show.

Ma quale sarà il destino della conduttrice per quanto riguarda il prossimo settembre? A quanto pare, è arrivata la conferma che i telespettatori aspettavano da giorni.

Barbara D’Urso, è arrivata la conferma che tutti aspettavano

Vista la stagione televisiva che si è appena conclusa, si stavano diffondendo voci secondo le quali la D’Urso avrebbe potuto addirittura abbandonare Mediaset, dopo tantissimi anni.

In realtà, stando a quanto riporta la fanpage Instagram thepipol_tv, la D’Urso pare abbia recentemente firmato un nuovo contratto con l’azienda, prolungando quindi anche per la stagione televisiva 2022-2023.

Sempre stando alle indiscrezioni dell’account Instagram, la D’Urso non dovrebbe avere più spazio di quanto ne abbia avuto quest’anno; la conduttrice campana guiderà nuovamente Pomeriggio Cinque (con cui ottiene sempre buoni ascolti) ma non tornerà alla guida de La Pupa e il Secchione Show.

Non ci dovrebbe essere infatti una nuova edizione per il reality show di Italia 1, troppo dispendiosa per la rete. Non dovrebbe nemmeno tornare Live – Non è la D’Urso, che ormai ha chiuso più di un anno fa, mentre la domenica quasi sicuramente ci sarà ancora una volta Silvia Toffanin con Verissimo.

Insomma, in attesa di conferme ufficiali, pare che la D’Urso continuerà il suo rapporto con Mediaset col ruolo che è stato ritagliato per lei in questi ultimi mesi; in futuro poi mai dire mai, considerando come le sorprese in ambito televisivo siano sempre dietro l’angolo.

Intanto, ‘Carmelita’ è pronta a salutare i suoi telespettatori e ad andare in vacanza, dopo una lunga cavalcata col suo Pomeriggio Cinque; in quest’estate ricaricherà le energie in vista del prossimo settembre.