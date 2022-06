Vitamina D: il tuo naso ti aiuta se hai una carenza

Vitamina D: se hai una carenza di questa vitamina, il tuo naso potrebbe rivelarla prima. Scopriamo insieme cosa succede.

La Vitamina D è molto importante per il nostro organismo. Ed aiuta ad assorbire il calcio molto utile per le ossa, i muscoli ed anche per il cuore.

La luce solare è una delle fonti principali da cui si può assorbire questo tipo di vitamina. Ma cosa succede al nostro organismo quando si sta sotto ai raggi solari?

Il compito del nostro corpo è quello di convertire il colesterolo presente nell’organismo in vitamina D. Ma si potrebbe avere una carenza di questa specifica vitamina.

Carenza vitamina D e perdita di olfatto

Qualche anno fa, esattamente nel 2020, sulla rivista Nutrients è stato pubblicato uno studio che spiegava come ci fosse un legame tra la carenza della vitamina D e la perdita sia del gusto che dell’olfatto.

Ma ciò non avviene all’improvviso, ma è un processo che potrebbe metterci molto tempo, per questo motivo spesso non si riconoscono subito i sintomi.

I ricercatori sono riusciti a stabilire che chi non assume la giusta quantità di questa importante vitamina potrebbe aver il 39% di possibilità in più di soffrire sia della perdita del gusto che dell’olfatto.

Dato che la luce solare è la fonte principale della vitamina D e soprattutto, dato che le giornate si stanno allungando molto, è importante esporsi anche solo per pochi minuti al giorno. L’indicazione più giusta sarebbe tra i 10 e i 20 minuti durante la stagione estiva.

D’inverno, invece, l’esposizione al sole dovrebbe essere di circa 2 ore. Ma, anche se è la fonte principale, la luce solare non è la sola che può farvi prendere la vitamina D.

Esistono alcuni cibi che la contengono, come ad esempio spinaci; cavolo riccio; gombo; semi di soia; fagioli tondini; pesci come sardine o salmone.

Insomma, sulla nostra tavola non dovrebbero mai mancare questi alimenti, soprattutto quando la luce solare inizia a scarseggiare.

La vitamina D è molto importante dato che aiuta a fortificare le nostre ossa, i muscoli ed il nostro cuore.

