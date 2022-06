Carta Igienica: come risparmiare mettendo i rotoli in giardino

Ti piacerebbe risparmiare sulla carta igienica? Ecco il trucco mettendo i rotoli in giardino. Vediamo nel dettaglio cosa fare e come funziona.

In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo in Italia è necessario risparmiare ovunque si riesca, ecco perché oggi vi svleremo un trucco per riciclare i rotoli di carta igienica e riutilizzarli per la cura del nostro giardino. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Molte persone amano tenere piante e fiori nei propri giardini ma anche sui balconi, probabilmente non ci avrete mai pensato ma esiste un materiale riciclabile, ottimo per fare crescere al meglio le nostre piante. Stiamo parlando dei rotoli di carta igienica, questi sono fatti di materiale versatile, infatti oltre ad essere molto leggeri sono anche resistenti.

Senza contare il fatto che lanl carta igienica viene utilizzata in grandissime quantità ogni settimana. Ecco perché non dovreste mai buttare i rotoli, al contrario dovete conservarli per prendervi cura delle vostre piante.

Siete curiosi di scoprire come poterli riciclare? Vediamolo insieme.

Rotoli di carta igienica: riutilizzarli per il tuo giardino

Non tutti hanno la fortuna di avere un giardino, ma chi ha il pollice verde può benissimo piantare i propri fiori sui balconi, ecco perché questi consigli possono essere utilizzati da tutti.

Con l’arrivo dell’estate, molte persone si mettono all’opera per coltivare delle nuove piantine, infatti questo è sicuramente il periodo migliore per farle crescere.

In pochi però sanno, che i rotoli di carta igienica possono essere riutilizzati proprio per far crescere al meglio le nostre piante. Infatti, si tratta di un materiale molto resistente e ottimo per stare a contatto con la terra e l’acqua.

Ecco perché non dovreste mai buttarli, anzi dovreste riutilizzarli per prendervo cura del vostro giardino o dei vostri fiori sul balcone.

Come? Ognuno di questi piccoli tubi di cartone, può essere trasformato in un vasetto. Per riuscire a ricrearlo vi servirà anche una cassetta in plastica o in legno. Quello che dovrete fare è sistemare al loro interno i rotoli di carta igienica ormai esauriti messi in verticale. Cercate di sistemarli tra loro il più vicino possibile, in questo modo otterrete un piccolo orto portatile.

Ora non vi resta che riempirlo di terra, poi inserite i semi che volte piantare all’interno di ogni singolo rotolo. In questo modo avrete risparmiato sia sui vasi che sulle piante.