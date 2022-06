GF Vip 7, i primi concorrenti da non credere che sono loro! Comincia a delinearsi la nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Mentre su Canale 5 sta andando in onda la parte finale de L’Isola dei Famosi 2022, il pubblico comincia a provare moltissima curiosità circa la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre e, a quanto pare, cominciano ad arrivare le prime voci sui concorrenti in gioco nella casa; ecco chi potrebbe arrivare per primo.

GF Vip 7, i primi concorrenti da non credere che sono loro: le voci

Alfonso Signorini è già a lavoro per costruire la nuova edizione del reality, che hanno dopo hanno sta portando sempre di più al successo; nelle ultime settimane si sono susseguite voci su possibili vipponi contattati, ma ora nuovi rumor pare abbiamo indicato i primi partecipanti.

Stando a quanto riportato da Pipol TV infatti, una delle prime concorrenti dovrebbe essere Antonella Fiordelisi, schermitrice nonché modella e influencer, seguitissima sui social e spesso anche al centro della cronaca rosa.

La Fiordelisi ha già diverse esperienze in tv, sia come tentatrice a Temptation Island che come corteggiatrice a Uomini e Donne; già tempo fa pare che la modella abbia fatto dei provini per il GF Vip, e questo pare essere l’anno buono per vederla nella casa di Cinecittà.

C’è poi un susseguirsi di voci su presunti altri indiziati a fare parte della nuova edizione del reality show; Antonino Spinalbese, ex di Belen, potrebbe rimettersi in gioco grazie al programma, così come Gigliola Cinquetti e Federico Fashion Style.

Altri nomi a sorpresa, sebbene meno famosi, sono quelli dell’influencer Asia Gianese e dell’attore a luci rosse Max Felicitas. Al momento comunque, non ci sono ancora conferme e dunque dovremo portare ancora un po’ di pazienza prima di scoprire da chi sarà composta la casa del Grande Fratello Vip per il prossimo anno; di sicuro, Signorini giocherà bene le sue carte e cercherà di portare i migliori ‘vipponi’.