Vediamo insieme un trucco incredibile che vi farà avere sempre delle patate buonissime che lasceranno senza parole tutti.

Oggi vi vogliamo proporre non una ricetta bensì dirvi come possiamo avere un’ottimo contorno che tutti amano ma che spesso, non si sai mai com’è non viene come lo pensiamo.

Di cosa stiamo parlando? Delle patate, spesso vengono troppo morbide, o magari si attaccano e si rompono tutte, quindi cosa possiamo fare? Ecco che noi oggi vi svegliamo un trucco per averle perfette.

Patate magiche e perfette: il trucco che non ti immagini

Queste sono delle patate magiche che si gonfiano dal loro interno, sembrano delle nuvole vere e proprie e tutti rimarranno senza parole, ma la soluzione non è una bensì 3, adesso ci spieghiamo meglio.

Ci sono infatti, non un passaggio in cottura ma due, e se non avete un termometro per misurare la temperatura dell’olio facciamolo in modo pratico, ovvero la prima volta l’olio deve essere caldo ma non fumanete, mentre nella seconda si.

Ecco cosa ci serve per questa ricetta, ovviamente in questo caso è un porzione per 2 persone:

olio di semi di arachidi 1,5 l

patate medie 3

sale q.b.

Iniziamo con la prima fase ovvero laviamo e sbucciamo le nostre patate, se possiamo farlo con una mandolina è consigliato assolutamente, poi le facciamo friggere per 5 minuti nell’olio a temperatura di 150 gradi.

Poi come terzo passaggio le mettiamo nella padella, sempre con olio caldo, ma questa volta a 180 gradi, ovviamente dobbiamo avere sul fuoco tutte e due le padelle alte per friggere ad immersione.

Unica cosa molto importante e non immergerle nell’acqua precedentemente, e mettere pochi spicchi per volta, e vedrete come nella prima padella le nostre patate inizieranno a gonfiarsi piano piano.

Una volta che abbiamo fatte le due cotture le nostre patate magiche sono assolutamente pronte per essere mangiate e siamo assolutamente certi che andranno a ruba in pochissimo tempo, quindi noi vi consigliamo sempre di farne un po’ di più.

Accompagniamole con le nostre salse preferite e con un secondo di carne, magari proprio una bella cotoletta, tanto abbiamo l’olio per friggere pronto che ne dite? Continuate a seguirci per avere sempre nuove idee per la cucina, sempre facili e veloci ovviamente!