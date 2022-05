Barbara D’Urso si deve riprendere, ecco cosa è successo

La nota conduttrice – Barbara D’Urso – continua a rimanere al centro del gossip: ecco cos’è successo recentemente.

Barbara D’Urso ha la capacità di rimanere sulla cresta dell’onda, focalizzando su di sé l’attenzione di gossip e paparazzi. Recentemente, la conduttrice ha fatto sognare i suoi followers di Instagram, condividendo i momenti più spensierati della sua festa di compleanno. Un vero e proprio party da far invidia ad un adolescente.

Il 7 maggio infatti, Barbara D’Urso ha compiuto ben 65 anni. Un’età che corrisponde solo all’anagrafe, perché lo spirito della conduttrice rimane giovane, allegro e spensierato. Proprio per sottolineare questo aspetto della sua personalità, il volto icona di Mediaset ha deciso di utilizzare dei palloncini raffiguranti un 18, anziché un 65. Ed è proprio dal party del suo compleanno che la nota conduttrice si deve riprendere.

Barbara D’Urso, il party da far invidia agli adolescenti

Sembrava di essere catapultati in una classica villa americana, ove i figli decidono di dare un mega party in occasione della partenza dei genitori. Musica ad alto volume, alcol, baldoria, divertimento e due palloncini raffiguranti un 18 – abbiamo forse sbagliato abitazione? Assolutamente no, stiamo parlando della festa di compleanno dell’iconica Barbara D’Urso, conduttrice che – nonostante i suoi 65 anni – riesce ancora a ballare, ridere e scherzare fino a notte fonda come una ragazza di vent’anni.

Ed è proprio con la sua energia e carisma che Barbara D’Urso ha raggiunto una vera e propria iconicità nel panorama televisivo italiano. Benché aspramente criticata per le sue trasmissioni considerate di scarso livello, la conduttrice è stata capace di conquistare record di share anno dopo anno. Per questo, non ci deve stupire l’originalità e la natura del party dato in onore del suo compleanno. Un’occasione per festeggiare non solo il 65esimo, ma anche per condividere la bellissima stagione televisiva che sta ormai per concludersi.

Da La Pupa e il Secchione, fino a Pomeriggio Cinque – anche quest’anno Barbara D’Urso si porterà a casa notevoli successi. E riguardo le voci di un suo presunto abbandono a Mediaset? Bene, la diretta interessata ha deciso di chiarire presso La Stampa la sua posizione: non ci sarà nessun abbandono, la D’Urso tornerà a settembre a farci compagnia e rinnoverà il contratto con Mediaset.