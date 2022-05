Vediamo meglio insieme quale puntata ci aspetta della nostra soap opera tutta italiana che si svolge nel noto grande magazzino di moda.

Anche oggi, 11 maggio, abbiamo modo di assistere ad un appuntamento con Il Paradiso delle signore e la sua prima stagione, che abbiamo modo di rivedere dopo vari anni, quasi 7, perchè a settembre avremmo modo di vedere questa nuovissima stagione.

Ma intanto, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cosa è successo in questa prima stagione che poi ha dato il via a questa soap opera incredibilmente bella e super amata dal pubblico che la segue sempre con grande passione.

Il paradiso delle signore: Pietro ci riprova

Iniziamo con il dire che Pietro ha lasciato senza parole Teresa, perchè le ha detto che non possono stare insieme, lui al momento è troppo impegnato con Mandelli, per questioni lavorative.

Ma qualcosa di ancora più importante sta per accadere, grazie alle informazioni che trova Jacobi, Pietro scopre che il noto banchiere sta organizzando un piano complicato per vendicarsi di lui e della morta del fratello Umberto avvenuta in guerra.

Deve quindi ricorrere a qualcosa che non avrebbe voluto fare nuovamente, ovvero Andreina, perchè solamente avendo il cuore della giovane, potrà far trovare la pace e la tranquillità al padre.

Approfitta, quindi di una intervista che Vittorio ha organizzato con Ferrari, e nell’intervista dice di avere un’amore non corrisposto, e questo, ovviamente genera un sacco di voci all’interno del Paradiso e delle sue amate Veneri.

Teresa, quindi, pensa di essere lei la fortunata di cui parla Pietro, ed ovviamente è al settimo cielo, ma la dichiarazione non arriva a lei, ma ad Andreina, e Teresa, quando lo scopre entra al Paradiso e bacia sulla bocca Pietro.

Per la Iorio è una disfatta e si lascia consolare tra le braccia di Vittorio, ed insieme fumano una sigaretta fuori dal negozio, per quanto riguarda invece Clara, dopo il rifiuto di Quinto, si è avvicinata a Corrado Colombo.

Il capo magazziniere, non ha un vero e proprio interesse per la donna, ed inizia a frequentarla per per un altro motivo, ovvero tenerla lontana dai suoi traffici non proprio onesti e alla luce del sole.

La donna cade in trappola come lo è Lucia, perchè Cazzaniga la tiene sempre sotto attacco con il suo segreto, ovvero che è sposata ed ha un figlio, ed in questo modo sta cercando di farla sua.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1!