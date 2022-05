Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra super seguita soap opera turca.

Anche oggi, 11 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Brave and Beautiful, dove le storie di queste due famiglie si intrecciano in modo incredibile e tutto sembra andare anche oltre l’immaginazione.

Quindi cerchiamo di capire che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, dove succederà qualcosa di particolare per Chaide, che forse nessuno si immaginava possibile, quindi non perdiamo tempo e scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful: Chaide piange per colpa sua

Iniziamo con il dire che Tahsin ha preso una decisione, ovvero che Zafer, il piccolo lasciato nella sua enorme tenuta, ha bisogno della cura della madre naturale e per questo ha cercato di capire che fosse.

Sono giunti al nome di Hulya, ovvero l’ex prostituta complice di Cahide, e le ha chiesto di venire a vivere nella sua abitazione, lasciando completamente scioccati Suhan e Cahide, in modo particolare la seconda, con il quale ha terminato il rapporto in modo particolare.

Perchè ha paura che la donna possa ricattarla, in qualche modo, dopo che lei l’ha usata e poi lasciata andare quando non aveva più bisogno, e per questo motivo è andata da Korhan, in evidente confusione e preoccupata.

Ha chiesto all’ex marito di farla vivere con lui perchè così si poteva sentire al sicuro, cosa che non trova possibile nella tenuta, anche se in un primo momento rifiuta la richiesta di aiuto, alla fine accetta.

Chaide, in questo modo crede di avere una piccola possibilità con il marito di cercare insieme di costruire un rapporto, ma purtroppo per lei, non è assolutamente così, se ne accorgerà presto.

Nel mentre, però, anche la madre del piccolo Zafer, sta cercando di avvicinarsi al proprietario di casa, ovvero sta cercando di sedurre il Korludag Senior, approfittando, ovviamente dell’assenza di Adalet che si trova in prigione.

Ma non tutto procede secondo i piani dell’ex prostituta, anzi! Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa per vedere come si svilupperanno tutte queste vicende super complicate!