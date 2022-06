WhatsApp e i gruppi: il trucco per evitare il fastidio

È possibile intervenire direttamente sull’applicazione di WhatsApp per evitare le notifiche di chi ti scoccia: ecco il trucco

Con l’avvento degli smartphone si è assistito ad una vera e propria esplosione delle applicazioni digitali. Avere uno smartphone oggi significa letteralmente avere il mondo tra le dita, grazie alle incredibili funzionalità che la tecnologia ci offre e continuerà a proporci.

Una delle innovazioni che ha maggiormente avuto successo è stata senz’altro quella della messaggistica istantanea. Con il passare degli anni sono nate, infatti, migliaia di applicazioni che permettono di inviare messaggi di testo e vocali praticamente in diretta, ma a volte questi causano dei problemi. Ecco perché vogliamo parlarti del trucco che ti permette di evitare le notifiche su WhatsApp.

Ecco il trucco per disattivare le notifiche su WhatsApp

Avere uno smartphone in cui è presente l’applicazione WhatsApp è fondamentale ormai per messaggiare in diretta con chi desideri. Grazie ai nuovi aggiornamenti, infatti, è possibile inviare messaggi audio e video che rendono l’esperienza ancora più accattivante.

Tuttavia, l’eccessivo utilizzo di applicazioni come WhatsApp (anche da parte dei tuoi contatti) potrebbe causare problemi non da poco, con il tuo telefono che vibra e suona continuamente a causa dei continui messaggi, soprattutto a causa degli ormai diffusissimi gruppi. Proprio per questo, vogliamo mostrarti il trucco che ti permette di evitare le notifiche su WhatsApp.

Nonostante le notifiche possono avere una valida utilità, come ad esempio quella di evitare di controllare il cellulare continuamente, aspettando l’avviso della ricezione del messaggio; tuttavia, a volte queste possono diventare un problema non da poco.

Non tutti sanno, però, che WhatsApp permette ai propri utenti di regolare a piacimento le opzioni delle notifiche dei messaggi, lasciando anche un’ampia scelta a riguardo. Se non lo conosci, ti spieghiamo allora il trucco che ti permette di silenziare le notifiche dei gruppi sull’applicazione di messaggistica istantanea.

La prima cosa da fare se la tua intenzione è quella di disattivare definitivamente le notifiche di un gruppo WhatsApp è quella di aprire la conversazione interessata e pigiare sul suo nome, in alto. Successivamente, andate a flaggare su “silenzioso” e scegliete una delle opzioni proposte: 8 ore; 1 settimana; sempre.