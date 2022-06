Uomini e Donne, Tina lascia completamente senza parole proprio sul finire dell’edizione corrente: caos dopo la scelta di Veronica.

Proprio al fotofinish del programma, i due tronisti rimasti Luca Salatino e Veronica Rimondi hanno fatto le loro scelte, in parte sorprendendo tutti quanti e in parte invece mantenendo le aspettative.

Mentre Luca ha scelto Soraia, Veronica ha invece scelto Matteo come in molti si aspettavano; dopo la scelta della Rimondi, Tina lascia tutti senza parole spendendo parole al miele per Andrea, che si sfoga dietro le quinte.

Uomini e Donne, Tina lascia completamente senza parole proprio sul finire dell’edizione corrente: le parole per Andrea dopo la scelta di Veronica

Tina ha sempre apprezzato Matteo, ma dopo la scelta di Veronica si è lasciata andare a delle esternazioni davvero al miele per l’altro corteggiatore della tronista, Andrea.

“Io volevo ringraziarti e credo che la stima sia reciproca. Scusami sono commossa perché ho sperato fino all’ultimo che tu fossi la sua scelta. Io ho tifato sempre per te. Sei una persona intelligente. Provo per te tantissima stima dal primo giorno“ sono state le parole di Tina al ragazzo al momento dei saluti, davvero a sorpresa.

Anche Gianni Sperti ha sempre provato grande simpatia per Andrea, che riceve i complimenti anche da Ida Platano, dama centrale nel parterre femminile del trono over. “Lo devo dire: sei un uomo Andrea!” i complimenti della Platano.

Dietro le quinte, dopo aver assistito ai grandi festeggiamenti per la formazione della nuova coppia formata da Veronica e Matteo, Andrea si è sfogato mantenendo comunque quella maturità che lo ha sempre contraddistinto.

“Non me la sento di fargliene una colpa. Dentro non sto benissimo sinceramente. Il fatto che lui sia molto teatrale mi fa pensare che sia stato sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei” ha spiegato, augurando poi comunque il meglio ai due e rivelando come voglia davvero bene alla Rimondi, che ha fatto comunque la sua scelta.

Insomma, il dating show è finito davvero col botto, in attesa di settembre e di una nuova appassionante edizione.