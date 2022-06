Uomini e Donne: Luca Salatino è in ansia

Uomini e Donne: finalmente la scelta di Luca Salatino, che prima di dire il nome però ha voluto ringraziare tutti quanti. E della conduttrice ha detto che…

A Uomini e Donne, ieri è stato il tempo della scelta di Luca Salatino, il quale era molto in ansia prima di dire il nome della donna con la quale preferisce passare del tempo, tra Lilli Pugliese e Soraia Ceruti.

Prima, però, il tronista ha voluto ringraziare tutti quelli che all’interno del programma lo hanno aiutato in questi mesi.

“Da un anno a questa parte ho vissuto tutte le persone, oggi ci fate caso, è iniziato un po’ tutto così per caso, parlo del percorso, quanto mi avete dato tutti quanti, ho trovato una seconda famiglia, continuo sennò mi perdo”.

Ha poi voluto fare un ringraziamento speciale a Tina “che mi ha strappato sempre un sorriso”, ma anche a Gianni Sperti che è “una persona che non mi aspettavo”, e poi ha ringraziato anche “chi con uno sguardo mi ha sempre dato conforto, Ida e Armando”.

Uomini e Donne: prima della scelta, Luca ha voluto omaggiare alcune persone

Anche la conduttrice Maria De Filippi è stata omaggiata da Luca Salatino che ha detto “Già da corteggiatore cercavi di capirmi, che a volte non mi capisco neanche io. Sei la persona più umile che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita”.

Ha utilizzato parole molto vere e molto dolci nei confronti di colei che ha cercato di aiutarlo sempre in tutte le situazioni.

La parola è passata alle corteggiatrici: Lilli Pugliese ha fatto sapere di avergli presentato la persona a lei più importante, ovvero la sorella, ed ha continuato a dire che era anche molto nervosa ed emozionata.

Mentre Soraya era convinta di non essere la sua scelta ed ha aggiunto “Se parlo piango. Penso di non essere la scelta, era distaccatissimo, non l’ho mai visto così”.

Inoltre, ha aggiunto che è da 5 anni che si trova single e che forse non sa più neanche distinguere cosa è l’amore, ma ha anche detto di provare qualcosa di molto forte per lui.

In ogni caso, la scelta del tronista è ricaduta proprio su Soraya ed i due sono apparsi molto felici.