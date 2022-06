Foto da ritoccare? Come farlo semplicemente e gratuitamente

Esistono delle applicazioni fenomenali e altamente funzionali che permettono di ritoccare delle foto in maniera semplice e gratuita. Ecco quali sono

Al giorno d’oggi, gli smartphone rappresentano uno dei dispositivi più utilizzati in assoluto nell’epoca moderna. Oltre a contattare i propri amici, gli smartphone permettono di scambiarsi messaggi in maniera istantanea, effettuare videochiamate e, soprattutto, effettuare fotografie di alta qualità.

Tuttavia, non sempre riusciamo ad effettuare foto nel modo in cui vorremmo maggiormente. Chi ha uno smartphone piuttosto evoluto, infatti, potrebbe incorrere nella delusione di avere un buon dispositivo ma non riuscire a realizzare delle ottime foto. Tuttavia, vogliamo proporti alcune soluzioni che ti permetteranno di ritoccare delle foto in maniera semplice e gratuita.

Ecco come ritoccare foto semplicemente e in maniera gratuita

Nell’epoca dei “selfie”, saper fare foto può rappresentare un valido strumento per divertirsi attraverso il proprio smartphone. I cellulari moderni, infatti, sono dotati di fotocamere altamente avanzate che possono sostituire banalmente una macchinetta fotografica professionale.

Tuttavia, non sempre riusciamo ad ottenere i risultati che vorremmo. Proprio per questo, vogliamo mostrarti degli strumenti piuttosto validi che permettono di ritoccare le foto in maniera semplice e gratuita. Ecco quali sono le migliori applicazioni.

Esiste un’applicazione completamente gratuita che permette di operare in maniera semplice sulla foto che vorremmo modificare con semplicità. L’applicazione si chiama “Remove Unwanted Object”, la quale permette di rimuovere oggetti che vogliamo eliminare dalla foto grazie ad un semplice click.

Sarà infatti necessario selezionare la foto che si intende modificare, dopo aver evidenziato gli oggetti che vogliamo rimuovere. Successivamente, si dovrà cliccare su “elimina” per concludere l’operazione di rimozione.

Un’altra applicazione altamente funzionale a quelle che sono le nostre esigenze si chiama “Body Editor”. In questo caso, si tratta di un’applicazione che ci aiuta ad alterare l’aspetto delle immagini scegliendo tra le opzioni offerte dal software.

Questo ci permetterà, infatti, di modificare le dimensioni del soggetto in foto, oppure ottenere l’effetto lifting o aumentare (e diminuire) la nostra altezza. L’obiettivo dell’applicazione, che la rende particolarmente funzionale, è soprattutto quello di migliorare la qualità dei selfie. Mediante un’altra opzione, sarà inoltre possibile intervenire sulla sfocatura della foto, migliorandola, oltre ad ottimizzare il livello e la qualità della nitidezza della foto.