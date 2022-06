Vediamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo sorbetto anche all’ultimo minuto che lascerà i nostri ospiti senza parole.

Oggi vi vogliamo proporre non un ricetta che vi salva la cena perchè realizzata in poco tempo, ma un qualcosa che possiamo portare dopo la cena, come momento conviviale di chiacchiere tra amici.

Ovvero un buonissimo sorbetto al limoncello che possiamo preparare in pochissimo tempo, e poi confessiamolo a casa tutti lo abbiamo e spesso non sappiamo come usarlo, ecco quindi che arriviamo noi!

Sorbetto al limoncello: pronto in 5 minuti, una bontà

Come sappiamo è amato in tutta Italia, anche se ovviamente il trionfo di Limoncello è nelle zone del Sud Italia dove hanno coltivazioni di limoni incredibilmente buoni e succosi, e poi questo alcolico è digestivo.

E’ anche ottimo, durante la cena, per pulire il palato e le nostre papille gustative, nella ricetta che vi stiamo per dare va bene per 6 persone, e pochissimi ingredienti oltre al limoncello.

Ci servono infatti:

albume1

limoncello 100 ml

acqua 500 ml

zucchero 200 g

Iniziamo quindi con il procedimento che è veramente velocissimo, mettendo in una pentola lo zucchero con l’acqua e lo portiamo ad ebollizione a fiamma bassissima, mi raccomando, facciamo bollire e mescoliamo fino a quando non è tutto sciolto.

Adesso lasciamo raffreddare il nostro sciroppo e solamente quando è freddo mettiamo dentro il limoncello e poi mettiamo tutto in un contenitore che si richiude e conserviamolo nel congelatore per circa 8 ore.

Una volta passato questo tempo prendiamo il nostro albume e lo montiamo con la frusta elettrica, solamente dopo aver fatto questo passaggio lo uniamo al nostro composto ed andremo a frullare tutto insieme.

Ecco che avremmo ottenuto un’incredibile sorbetto al limoncello super cremoso e molto denso, adesso possiamo metterlo nei bicchieri per servirlo oppure nelle coppette, come vi piace di più.

Possiamo anche guarnire con una fogliolina di menta che ci sta sempre bene, se poi la prendiamo, magari, dal nostro balcone dove abbiamo le piantine aromatiche ancora meglio, non credete!

Ecco che anche oggi vi abbiamo indicato una super ricetta che vi lascerà, siamo sicuri, senza parole per il risultato buonissimo e riceverete numerosi commenti ed ovviamente richieste anche per la ricetta!