Un posto al sole, tutto sul matrimonio che nessuno immaginava: ecco cosa succede ad una delle protagoniste della soap.

Ci sono diverse fiction italiane che, negli ultimi anni, hanno appassionato il pubblico; tra queste c’è anche Il paradiso delle signore, che tanto bene sta facendo su Rai 1.

In realtà però, la fiction più longeva e forse amata è un Un posto al sole, in onda su Rai 3 ormai da più di venticinque anni. Tra un successo e l’altro, gli attori della serie sono entrati nel cuore degli spettatori; per questo, in molti sono contenti per questo matrimonio che nessuno immaginava.

Un posto al sole, tutto sul matrimonio che nessuno immaginava: i dettagli

Conosciuta da tutti per il suo ruolo di Elena Giordano nell’amata fiction, Valentina Pace sta finalmente coronando il suo sogno: sposarsi. L’attrice romana classe ’77 è pronta a pronunciare il fatidico ‘sì’ con l’imprenditore Stefano Moruzzi, con cui è impegnata ormai da più di 7 anni.

A rivelare i dettagli sulla cerimonia, che si svolgerà il prossimo 12 luglio, la stessa attrice alle pagine del settimanale DiPiù TV; “Dal punto di vista sentimentale sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Non vedo l’ora che arrivi il giorno del matrimonio” spiega lei.

L’evento si terrà in una bellissima villa situata a Roma, con le figlie dell’attrice che faranno da damigelle; una giornata che si preannuncia davvero speciale, a cui parteciperà anche il cane della Giordano, il bassotto Nanà.

La piccola Matilde sarà l’incaricata a portare le fedi nuziali, con la cerimonia che si svolgerà con rito civile; a causa dei rinvii obbligati per la pandemia, tutte le chiese di Roma sono state praticamente già prenotate. In ogni caso, i due rinnoveranno successivamente le promesse anche in chiesa.

Tra poco più di un mese arriverà quindi il fatidico momento che coronerà l’amore tra Valentina e Stefano, più solido che mai; i due si sono conosciuti in un centro sportivo della Capitale e, passo dopo passo, si sono avvicinati fino a formare una famiglia.