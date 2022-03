Un posto al sole: il colpo di scena, torna l’amatissima protagonista

Un posto al sole: colpo di scena non da poco per la soap opera. Si parla di un grande ritorno. Cosa succederà al personaggio?

Trattasi dell’assenza di uno dei personaggi di Un posto al sole più amati dai telespettatori. È da un anno e mezzo che, nel cast di una delle più famose soap opere italiane, manca all’appello il personaggio di Viola Bruni. Ebbene sì, parliamo proprio di lei, Ilenia Lazzarin che da poco si è separata con Roberto Palmieri. L’assenza dell’attrice nel programma televisivo, in onda su Rai 3 alle 20.45, riflette la scelta di volersi dedicare alla carriera ed alla famiglia.

La Lazzarin, all’epoca, si era allontanata dalle scene per passare il tempo con suo figlio Raoul e per dedicarsi all’attività di web marketing, che l’ha resa una nota imprenditrice digitale. Finalmente, i telespettatori avranno l’occasione di rivederla nei panni di Viola. L’attrice si vede decisa a tornare nel programma, che considera la sua seconda casa e dai colleghi, la sua seconda famiglia. Scopriamo meglio cosa succederà al suo personaggio.

Un posto al sole, ritorno di Viola Bruni: data ed anticipazioni

Ilenia Lazzarin si racconta a “Nuovo Tv” rivelando che non può dimenticare l’anno del suo primo ciaK, il 2001. All’epoca, le era toccata una scena difficilissima. Rispetto al rapporto con i “genitori” Raffaele ed Ornella, interpretati rispettivamente da Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli, dichiara di trovarsi benissimo e le risate non sono mai mancate.

Sul suo personaggio annuncia che le novità non mancheranno, in futuro, ma le notizie su Viola non le conosce nemmeno lei, al momento sono top secret. “Su di lei ho trasferito tutte le mie emozioni di donna e anche di mamma” – bellissime le parole della Lazzarin sul suo personaggio – L’attrice afferma che Viola le ha dato veramente tanto, soprattutto, calma e diplomazia.

I telespettatori quando avranno il piacere di vederla nuovamente in tv? Il ritorno ufficiale è previsto per la puntata del 20 marzo 2022. Viola Bruni è ancora sposata con Eugenio Nicotera, interpretato da Paolo Romano, e si dedica al figlio Antonio.