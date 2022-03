Un Posto Al Sole: la testimonianza shock della grave malattia

Uno degli attori di Un Posto Al Sole, Patrizio Rispo, ha raccontato della sua esperienza con la malattia: l’attore ha avuto il cancro. Leggiamo insieme le sue parole.

Patrizio Rispo è uno dei volti storici della soap opera più longeva della Rai, Un Posto Al Sole, dove interpreta Raffaele Giordano.

In una lunga intervista al Mattino, l’attore ha voluto parlare della sua malattia e di come l’ha affrontata. Infatti, Rispo ha avuto il cancro alla prostata. La diagnosi è arrivata circa sei anni fa, quando gli fu proposto di fare uno spot sulla prevenzione.

“L’ho avuta quando mi chiesero di girare uno spot sulla prevenzione. E da quel giorno sono stato anche io sotto stretta sorveglianza”.

Era il 2016 e l’operazione sarebbe dovuta avvenire qualche mese dopo. Ma, a causa di un guasto tecnico, è stata spostata e Patrizio Rispo lo ha interpretato come un segno “Ero in sala operatoria quando andò via la corrente elettrica. Mi dissero di ritornare la sera, che con i generatori avrebbero potuto procedere.

Patrizio Rispo: il suo racconto sulla sua malattia

Anche se Rispo era pronto per questa operazione, purtroppo non l’ha potuta affrontare. Infatti, come spiega “La corrente elettrica, quella sera, non era ancora tornata: lo interpretai come un segnale di mia madre, che non voleva mi operassi”.

E spiega che in tutti questi anni ha continuato a fare sempre e regolarmente degli accertamenti “non lasciando nulla al caso”.

Ma quest’anno, l’attore di Un Posto Al Sole ha affrontato questa operazione e al Mattino ha raccontato “Ho avuto due tumori che ho tolto proprio dieci giorni fa. Ho convissuto bene con la malattia, perché temevo di più le conseguenze dell’operazione. E la mia attesa vigile ha consentito alla ricerca di fare importanti passi avanti”.

Dopo questo brutto spavento, Patrizio Rispo però ora sta bene. Ha affrontato la sua malattia, dopo averla scoperta perché gli era stato chiesto di fare uno spot sulla prevenzione. Come se fosse un disegno del destino!

E adesso, quello che può fare l’attore, che presta il volto a Raffaele Giordano nella soap opera di Rai 3, è quello proprio di far capire alle persone quanto sia importante la prevenzione.