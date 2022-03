Colpo d’aria? Ecco i modi per farlo passare velocemente

Sentite dolore al collo e alla cervicale? Ecco i rimedi semplici e naturali più efficaci per contrastare il problema.

Un colpo di freddo, un work-out svolto velocemente e in malo modo, oppure stress e tensione – sono tutti fattori che possono causare un’infiammazione cervicale dei muscoli del collo e del trapezio. Nel momento in cui avvertiamo dolore e tensione nella zona specificata precedentemente, occorre porvi subito rimedio. Se il dolore dovesse aggravarsi infatti, potrebbero presentarsi patologie più gravi, capaci di influenzare anche l’uso delle braccia e della parte superiore della schiena. La maggior parte delle volte, il torcicollo si presenta con sintomi lievi e quindi facilmente contrastabili. Vediamo insieme come curarlo.

Torcicollo: i rimedi infallibili

Prima di tutto, ci teniamo a sottolineare che la maggior parte delle volte, il torcicollo (o dolore cervicale) si presenta a seguito di una contrattura. Cosa bisogna fare quindi? Il primo passo consiste nello sciogliere i muscoli coinvolti. Il metodo più efficace risiede nell’utilizzo della comodissima borsa dell’acqua calda: vi basterà applicarla sulla zona contratta e dolorante per sentire immediatamente sollievo dal dolore. Il potere del calore influenzerà positivamente sulla tensione accumulata e molto probabilmente, dopo averla lasciata agire per 30/60m, sarà passato tutto senza l’utilizzo di antiinfiammatori.

Un secondo passaggio importante, risiede nello svolgere degli esercizi funzionali per i muscoli del collo e del trapezio. Prima di tutto, potete riprodurre una rotazione oraria e antioraria del collo (8 e 8 ripetizioni – lentamente); dopodiché, potete volgere lo sguardo prima verso l’alto e poi verso il basso, su e giù per cinque volte; infine, girate il viso prima a destra e poi a sinistra, per 5 volte per parte. Questi semplici movimenti sono perfetti per sciogliere eventuali contratture, ma anche per rafforzare i muscoli coinvolti. Un rafforzamento porterà ad una maggiore resistenza e questo permetterà di prevenirne la formazione.