Love is in the air: Serkan è irriconoscibile!

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca che va in onda su Canale 5.

Anche oggi, 14 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Dove da pochissimo la bella paesaggista e neo sposa ha scoperto di essere nuovamente in dolce attesa del suo sposo Serkan.

Ma non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa ci aspetta per questo nuovo appuntamento della settimana.

Serkan è completamente ossessionato

Iniziamo con il dire che la coppia formata da Piril ed Engin hanno deciso assolutamente di non mollare e di cercare di ricostruire nuovamente la ArtLife.

Dopo il brutto fallimento per quanto riguarda un progetto andato a male, ma ecco arrivare l’opportunità che tanto attendevano, ovvero un nuovo cliente che sembra voglia affidare a loro un importante progetto.

Per cercare di prendere questo affare e non far capire che non c’è personale che lavoro oltre a loro due, decidono di chiedere agli amici di fingersi dipendenti della società, sperando che questa piccola bugia li possa aiutare ad ottenere il lavoro.

Per quanto riguarda invece Serkan, da quando è venuto a conoscenza che Eda è il dolce attesa pensa esclusivamente alla salute della moglie e del piccolo che porta in grembo.

E’ completamente cambiato e sembra ossessionato dalla situazione, ed anche se i suoi amici gli hanno chiesto di aiutarli con la ArtLife, la sua concentrazione è davvero poca.

Non riesce infatti a convincere il cliente di quanto la società che prima gestiva lui è veramente seria, ed in questo modo delude tutti.

La neo coppia di sposi, poi ha deciso di attendere ancora un po’ prima di dare la lieta notizia ad amici e parenti.

Ma il test che ha fatto viene trovato in modo accidentale della borsa di Aydan, che sapendo di non essere in dolce attesa pensa che lo sia la nipote Pina.

E questo la fa prima preoccupare e poi andare su tutte le furie, ma cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.