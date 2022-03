Il paradiso delle signore: Marco aiuta Stefania

Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel primo appuntamento della settimana per quanto riguarda la nostra soap opera.

Anche oggi, 14 marzo, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento del Paradiso delle signore.

Dove le storie si stanno sempre complicando di più con il passare dei giorni, e dove tutto sempre veramente complicato.

Ma non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo diritti a vedere che cosa andrà in onda oggi.

Marco aiuto Stefania e non solo

Iniziamo con il dire che Stefania ha preso una decisione che nessuno immaginava possibile, è scappata di casa.

Ha infatti scoperto che Gloria è la mamma e non è voluta assolutamente tornare a casa dal padre Ezio.

La donna non può credere che il papà e l’adorata zia le hanno mentito per tutto questo tempo.

Stefania, però deve lasciare la casa di Maria ed Irene ed è in cerca di un posto dove stare, e decide di chiedere aiuto a Marco.

Ovvero l’unica persona che sa cosa le è accaduto veramente, il giovane le dice che può rimanere nella foresteria della Villa per il tempo che vuole.

Ovviamente a casa, Ezio, Veronica e Gemma sono molto preoccupati ed in apprensione per la bella Venere.

Umberto, poi ha deciso di non confessare tutto ad Adelaide, ovvero il motivo che si nasconde dietro alla decisione di cedere le sue quote del Paradiso.

La Contessa infatti pensa che lo ha fatto per evitare problemi con la banca Guarnieri, e dopo aver assistito alla sfilata si mostra contenta di questa unione lavorativa tra Dante e Vittorio.

La donna infatti pensa che sia un gran acquisto la sua visione del mondo per il magazzino, ma ovviamente Vittorio non la pensa come lei.

Arriviamo poi a Salvatore, che era convinto di aver trovato la soluzione perfetta per lui, Anna ed Irene.

Ma la piccola non si vuole trasferire a Milano e questo ha fatto si che per quanto riguarda il matrimonio si è tirato un pochino indietro.

Rinuncia infatti a comprare la casa dove vivono la Cipriani e Maria, facendo tirare un sospiro di sollievo alle due Veneri.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1 per capire come si svilupperanno le mille situazioni.