Buongiorno: ecco le frasi da copiare assolutamente

Poter iniziare la giornata con un buongiorno che fa bene al cuore è sicuramente un bell’inizio di giornata. Ecco quali sono le frasi più belle da utilizzare in amore ma anche in altre occasioni.

Che meraviglia ricevere dei messaggi di buongiorno che fanno bene al cuore a inizio giornata. Sorseggiare un buon caffè e nutrire l’anima. Tante sono le citazioni famose ma anche anonime che vi segnaliamo.

Partiamo con le citazioni amorose che tutti gli innamorati possono utilizzare sia in toto che personalizzandole aggiungendo delle parole proprie. Prendete carta e penna e scrivete!

– Al mattino sei in particolar modo delicata e fragile, tutto ciò che desidero è stringerti tra le mie braccia e non lasciarti andare

– Il meraviglioso uccello, che canta vicino alla tua finestra, è il mio alleato, e mi aiuta a esprimere i miei sentimenti per te.

– Essere innamorato di te è il motivo per cui vale la pena alzarsi. Buongiorno tesoro.

– Ogni mattina mi ricordo di tutti i brutti sogni che ho dovuto scacciare per tutta la vita, fino a quando ho incontrato te.

– Anche se sono lontano ho appena sentito che ti svegli, quindi ho voluto inviare alcuni abbracci e baci per illuminare un po’ la tua giornata.

– Non avrei mai immaginato che il vero amore esistesse fino al giorno in cui mi sono innamorato di te. Sento tantissimo la tua mancanza. Goditi la giornata mia cara.

– Le mattine sono la parte più solitaria delle giornate perché è quando ho più bisogno di un tuo caldo abbraccio e delle tue coccole. Mi manchi, buongiorno amore.

– La brezza del mattino mi fa pensare a te. Il sole sulla mia pelle mi fa pensare a te. Anche gli uccelli che cantano le loro belle melodie, mi fanno pensare a te.

– Ogni giorno è una gioia perché è una nuova possibilità di vedere il tuo adorabile sorriso, i tuoi occhi penetranti e le tue dolci labbra. Non vedo l’ora che questa notte passi e rivederti di nuovo al mattino.

– Il mattino è l’inizio di ogni nuovo giorno ed io vivrò ciascun giorno rinnovando il nostro amore.

– Mi sono appena svegliato ma sei già nei miei pensieri. Buongiorno tesoro.

– Buongiorno mia stella polare, senza di te mi perderei nel buio dell’universo!

– Non so cosa è più romantico. Il pensiero di incontrarti presto o il sogno che ho avuto la scorsa notte su di te.

– Apri i tuoi occhi e illumina il giorno, tesoro.

– Le stelle possono brillare così intensamente di notte perché dormi. Quando arriva il mattino, sei la stella più luminosa del mio cielo.

– Sei l’unica ragazza al mondo per me, e ogni giorno quando il mondo si gira per affrontare il sole, sono contento di essermi svegliato con te. Buon giorno, mio ​​bellissimo angelo!

– Oggi al risveglio ho desiderato che non esistessero le sveglie, perché ha permesso di svegliarti interrompendo il sogno in cui eravamo insieme. Svegliati amore. Fiori, sorrisi e risate ti stanno aspettando. Buongiorno amore mio!

Ecco le frasi per accontentare tutti

Fate attenzione a cambiare il testo se il messaggio è destinato a un lui oppure a una lei. Regalare un messaggio di buongiorno così:

– La sensazione più bella è la pelle d’oca quando mi baci, voglia sentirla per tutta la vita. Buon giorno principessa.

– Ti amo più del tramonto estivo e della neve invernale. Semplicemente ti amo sempre di più. Significhi tutto per me, ti auguro una felice mattinata.

– Il calore di ogni singolo raggio di sole mi ricorda che tutto quello ci si aspetta da noi è: essere. Buongiorno amore mio.

– Vai incontro a un nuovo giorno, tesoro. Lo riempirò con il mio amore incondizionato, con la mia bruciante passione, con ore di risate e felicità senza fine.

– Quando apro i miei occhi ogni giorno, tutto ciò che voglio vedere sei tu. Buongiorno mio caro, ti mando i miei abbracci e i miei baci nei miei pensieri, spero tu possa sentirli.

– Ringrazio Dio per avermi dato occhi per vedere la bella luce del sole che sorge, un naso per sentire i profumi dei fiori ed un cuore per amare la persona più meravigliosa della mia vita. Buongiorno.

– Dato che non posso essere lì per svegliarti, ho lasciato del caffè e dei biscotti sul bancone per rianimarti e iniziare la giornata.

– Sono sempre entusiasta di alzarmi ogni singolo giorno, perché so che c’è qualcuno per cui ne vale la pena. Buongiorno alla persona più dolce che abbia mai incontrato.

– Anche il sole invidia la luminosità della tua faccia sorridente. Adoro svegliarmi accanto a te ogni mattina, angelo mio.

– Niente mi scalda il cuore più di sentire il suono della tua voce al mattino. Buongiorno, spero che le mie parole illuminino la tua giornata.

– Proprio come un bel mattino è incompleto senza il suo colore arancione, il mio caffè del mattino è incompleto senza un messaggio per te.

– Hai sostituito i miei incubi con sogni, le mie preoccupazioni con la felicità e le mie paure con amore.

– Auguro un buongiorno alla persona i cui baci sono la ragione per la mia felicità e i cui abbracci rendono la mia vita impagabile.

Adesso siete pronti a iniziare un nuovo giorno e a regalare emozioni al risveglio.