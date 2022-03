Panini girasole: buonissimi e super veloci, oltre che belli!

Vediamo insieme questa nuova ricetta sempre velocissima ma in questo caso anche molto bella, oltre che buona.

Oggi vi vogliamo proporre la ricetta di un gustoso pane che anche a vederlo viene voglia di mangiarlo.

E’ veramente troppo carino, oltre che buono e sempre velocissimo da preparare come al nostro solito.

Non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa ci occorre avere per preparare questa bontà incredibile.

Panini girasole: buonissimi e super veloci

Iniziamo con il dire che spesso quando prepariamo qualche impasto avanza un po’ di pasta lievitata, ma se così non fosse possiamo anche per una volta comprare l’impasto per la pizza già pronto ed utilizzare quello.

E’ ovvio che se lo abbiamo preparato noi è tutto un’altro sapore, ma spesso bisogna ottimizzare i pochi momenti che si hanno per preparare una cena.

Mettiamo quindi il nostro impasto sul nostro piano da cucina e mettiamoci sotto della farina.

Diamogli la forma di una pallina ed una volta steso facciamo dei cerchi di pasta con un bicchiere.

Iniziamo poi ad incidere i bordi un col coltello in modo da fare dieci piccoli cubetti, dobbiamo solamente incidere la pasta, prestiamo massima attenzione.

Adesso facciamo dei pizzichi a questi cubetti che abbiamo preparato in modo che in pochissimo tempo sembrino dei petali veramente di un girasole.

Ovviamente ripetiamo questa operazione in base a quanti cerchiamo abbiamo ricavato dal nostro impasto di partenza.

Una volta fatto ciò essendo una ricetta super veloce mettiamo le nostre opere d’arta su di una teglia per il forno rivestita con carta da forno.

Sbattiamo un’uovo e ci spennelliamo la superficie tonda dei nostri girasoli e ci mettiamo i semi di sesamo nero all’interno.

Se abbiamo anche quello bianco lo mettiamo sui petali, altrimenti facciamo senza, il forno come sempre deve essere ben caldo ed inforniamo per 12 minuti a 180 gradi.

Quando li porteremo a tavola tutti rimarranno senza parole per il risultato incredibile che avete avuto in così poco tempo.

Riceverete veramente tanti complimenti e tutte le vostre amiche vi chiederanno la ricette, siatene certe!

Possiamo accompagnare il nostro pane con salumi vari o semplicemente con un secondo ed un contorno.

Spazio alla vostra fantasia per come utilizzare questi bellissimi girasoli di pane, o di pizza, magari anche per una festa!