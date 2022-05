Pelle: preparala così al sole

Con l’arrivo dell’estate è necessario iniziare a preparare la nostra pelle per essere esposta al sole. Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a svolgere questa operazione.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, questo vuol dire che siamo finalmente pronti a goderci delle belle giornate al mare. Attenzione però, per avere un’abbronzatura da invidia è necessario stare attenti ad alcuni accorgimenti prima di esporci ai raggi del sole. Siete curiosi di scoprire quali sono?

La prima cosa da fare prima di preparare la valigia per andare in spiaggia è sicuramente cambiare alimentazione. Infatti in pochi sanno che una giusta dieta può favorire una corretta produzione di melanina. In questo modo prepareremo la nostra pelle ai raggi del sole, consentendo una corretta abbronzatura.

Ad esempio, potreste decidere di inserire nella vostra alimentazione la carote, queste infatti sono ottime per la nostra pelle. Attenzione, ovviamente prima di esporvi al sole è necessario prendere le dovute precauzioni, scopriamo nel dettaglio cosa fare per favorire una corretta abbronzatura.

Sole: ecco come preparare la nostra pelle

Con l’aumento delle temperature viene immediatamente voglia di correre al mare o in piscina. Ecco perché oggi vi sveleremo alcuni trucchi per preparare la vostra pelli ai raggi del sole, in questo modo eviterete di scottarvi e riuscirete ad avere un abbronzatura invidiabile.

Vi ricordiamo che i raggi solari sono altamente rischiosi per la nostra pelle, infatti è necessario proteggersi sempre con la crema, in questo modo eviteremo di contrarre malattie e tumori.

Sappiamo anche che non tutti i tipi di pelle sono uguali, infatti c’è chi è più delicato e necessita una tipologia di crema molto più forte. Ecco perché per proteggere la nostra pelle da eventuali scottature è necessario scegliere la giusta protezione.

Esistono ben 6 categorie di fototipo e sono distinte per capelli, pelli ed occhi. In questo caso le persone con tratti distintivi chiari necessitano di uno schermo solare alto, per questo motivo è consigliabile scegliere una protezione che va dai 30 ai 50.

Ricordiamo che per una corretta protezione è necessario mettersi la crema almeno 20 minuti prima di esporsi ai raggi del sole. Per quanto riguarda l’alimentazione, esistono alcuni alimenti che sono in grado di stimolare la produzione di melanina. Per fortuna, questi cibi sono tutti freschi ed ottimi per l’estate.

Tra i più efficaci ci sono le carote, queste oltre ad essere molto salutari, sono ricche di principi utili per la protezione della pelle e della vista. Ma non solo, altri alimenti efficaci sono anche le ciliegie, i pomodori le pesche e le le albicocche.

Ora non vi resta che seguire questi consigli prima di mettervi sotto il sole. Voi cosa ne pensate?